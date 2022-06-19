نيفين جامع : مؤتمر «وطن رقمي 7» همزة وصل بين الغرف الصناعية وقطاع الاتصالات

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مؤتمر وطن رقمي 7 يأتي تزامنا مع اهتمام القيادة السياسية بترسيخ مفهوم التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر عربيا وإقليميا، موضحا أن التحول الرقمي بات دافعا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وربطها بالمنظومة الصناعية.

وأوضحت جامع أن مؤتمر وطن رقمي 7 الذي تنظمه اليوم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات لفت أنظار الأشقاء العرب لتبادل الخبرات الرقمية المشتركة وسد الفجوات، كما يمثل أيضا همزة وصل بين مختلف غرف اتحاد الصناعات وقادة صناعة الاتصالات.

وتابعت أن الغرفة اتخذت مجموعة من المبادرات الجديدة لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام الشركات الأعضاء على رأسها مبادرة Go 2Africa ومبادرة مينو تك والتي تستهدف توظيف حلول الشركات الناشئة في خلق تنمية صناعية.

جاء ذلك بحضور نخبة من ممثلي الدول العربية والإفريقية لتعظيم الشراكات.