نيفين جامع: قدمنا قانون المشروعات الصغيرة لمجلس الوزراء

سمر السيد:قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز انتهى من تقديم مشروع قانون للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمجلس الوزارء تمهيدا لعرضه بعد ذلك على مجلس النواب لاعتماده، مشيرة إلى أن هذا التشريع يتضمن الكثير من الحوافز والتيسيرات لدعم تلك المشروعات.وأضافت ف

سمر السيد:

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز انتهى من تقديم مشروع قانون للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمجلس الوزارء تمهيدا لعرضه بعد ذلك على مجلس النواب لاعتماده، مشيرة إلى أن هذا التشريع يتضمن الكثير من الحوافز والتيسيرات لدعم تلك المشروعات.

وأضافت فى كلمتها بفعالية الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى مساء اليوم، أنه من الضرورى أن تتكامل جميع جهات الدولة ولا تتنافس، ويتمثل دور الجهاز فى المساعدة فى هذا التكامل كوسيلة لدعم وإنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى مصر.

وأشارت إلى أن الجهاز شارك فى أكثر من ورشة عمل مع البنك المركزى والمجتمع المدنى والجهات المانحة كوسيلة لئلا يكون القانون بمعزل عن الواقع، ويُرضى كل ما له شأن بالقطاع.