اقتصاد وأسواق

نيفين جامع : ضخ دماء جديدة لتنفيذ تطوير قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية

شملت مكتب وزيرة الصناعة
محمد مجدي 5:22 م, الأثنين, 18 مايو 20 5:22 م, الأثنين, 18 مايو 20

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أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عددا من القرارات التنظيمية والتي تستهدف تطوير منظومة العمل داخل الوزارة وأجهزتها التابعة للمساهمة فى تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وتضمنت القرارات تكليف الوزير مفوض تجاري أحمد مغاوري دياب برئاسة جهاز التمثيل التجاري، وتعيين أحمد أسامة رضا معاونا للوزيرة لشئون الصناعة، ورشا عبد الحميد الكفراوي معاوناً للوزيرة لشئون المتابعة والتنسيق، فضلاً عن تعيين محمد احمد مديراً لمكتب الوزيرة، و محمد حلمي مديراً للمكتب الفني للوزيرة.

وعقدت وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً – صباح اليوم- مع الكوادر الجديدة حيث أكدت حرصها البالغ على الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة وأجهزتها التابعة بما يسهم فى تنفيذ خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.

لافتةً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود للتعامل مع الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد وأثره على حركة التجارة الدولية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

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