نيفين جامع: صرف 134.7 مليون جنيـه تمويلات لمستثمرى المنيا

أحمد اللاهونى أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إجمالى عدد المشروعات الحاصلة على قروض بمحافظة المنيا خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2017 بلغ 8216 مشروعاً صـغـيـراً ومتنـاهـى الصـغـر بقيمة بلغت 111 مليون جنيـه وفرت 8550 فرصة عمل جديدة فى العديد من الم

أحمد اللاهونى

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إجمالى عدد المشروعات الحاصلة على قروض بمحافظة المنيا خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2017 بلغ 8216 مشروعاً صـغـيـراً ومتنـاهـى الصـغـر بقيمة بلغت 111 مليون جنيـه وفرت 8550 فرصة عمل جديدة فى العديد من المجالات الإنتاجية، كما قام الصندوق بإتاحة 23.7 مليون لتمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية بالمنيا مما ساهم فى توفير 1184 فرصة عمل.

ولفتت خلال زيارتها مع وزير الصناعة المنيا اليوم إلى أنه من المستهدف خلال عام ٢٠١٧ توجيه قروض للمشروعات الصناعية بالمحافظة والوصول بنسبتها إلى 15% من إجمالى القروض المنصرفة.

وأوضحت أن مجمع خدمات المنشآت الصغيرة بالمنيا قدم 3391 خدمة للمستفيدين من برامج وخدمات الجهاز خلال الفترة من يناير الى ابريل 2017 شملت إصدار رقم قومى لـ 2537 منشأة، وبطاقة ضريبية لـ 164 منشأة، وسجل تجارى لـ 18 منشأة وتأمينات اجتماعية لـ 13 ملفا، وإصدار ترخيص نشاط مؤقت لـ 302 منشأة وترخيص نهائى لـ 357 منشأة.