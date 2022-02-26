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نيفين جامع: دعم المرأة في جميع القطاعات على أوليات الدولة

الوزارة أجرت تعاونا مع البنك الدولي لتمكين الصعيد
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12:20 م, السبت, 26 فبراير 22 12:20 م, السبت, 26 فبراير 22

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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن المرأة تحظى باهتمام كبير من الدولة نتيجة للدور الكبير الذي تلعبه المرأة داخل السوق.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي السابع لجمعية سيدات أعمال مصر 21، والذي يقام تحت عنوان “سيدات.. شركاء النجاح” “من التعايش إلى التميز، أن الدولة فتحت للمرأة المشاركة الواسعة في القطاعات كافة من السياسة والاقتصاد وذلك إيمانا بدور المرأة داخل المجتمع.

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وأوضحت أن وزارة التجارة والصناعة أجرت عدة تعاونات لتعزيز دور المرأة في مصر منها مع المؤسسة الدولية للتمويل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها السيدات، إضافة إلي التعاون مع usid لدعم وتمكين المرأة.

وأشارت إلي أن الوزارة أجرت تعاونا مع البنك الدولي لتمكين الصعيد، لافتة إلى أن المرأة تشغل حيزا كبيرا ضمن التعاون، مؤكدة أن المرأة لديها إرادة كبيرة.

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