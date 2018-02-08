نيفين جامع: تنسيق مع وزارة الشباب لتطوير المراكز الرياضية

أحمد الدسوقىأكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة للبدء في تنفيذ بروتوكول التعاون الخاص بتطوير الخدمات الرياضية بمراكز الشباب.وقالت إن الجهاز سيتيح تمويلا للشباب لإقامة بعض المشروعات الصغيرة بنظام الامتياز

أحمد الدسوقى

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة للبدء في تنفيذ بروتوكول التعاون الخاص بتطوير الخدمات الرياضية بمراكز الشباب.

وقالت إن الجهاز سيتيح تمويلا للشباب لإقامة بعض المشروعات الصغيرة بنظام الامتياز التجاري داخل مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية.

وأكدت انه ستتم إقامة هذه المشروعات من خلال منح تمويل لشاب أو مجموعة من الشباب لتطوير أو انشاء بعض الخدمات والأنشطة الرياضية بمراكز الشباب مثل ملعب خماسي او حمام السباحة او الجيم وتشغيله من خلال عقد حق انتفاع وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب وتحت اشرافها.

جاء ذلك ضمن فاعليات توقيع بروتوكول تطوير مراكز الشباب والذي شهده رئيس الوزراء وقام بتوقيعه وزير الرياضة مع الرئيس التنفيذي للجهاز.

وقالت جامع إن هذا البروتوكول سيوفر خدمات رياضية متطورة لكل الشباب والمواطنين المشاركين في مراكز الشباب بمختلف المحافظات، وفي نفس الوقت سيمول مشروعات عديدة توفر المئات من فرص العمل الدائمة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن جهاز تنمية المشروعات فخور بمشاركته في العديد من المبادرات القومية والوطنية بهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة للشباب والاستعانة بهذا القطاع التنموي المهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكدت على حرص المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز على معادلة التنمية المستدامة من خلال تمويل مشروعات صغيرة تتكامل مع خدمات الدولة وتغطى احتياجات المواطنين.