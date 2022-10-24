نيفين جامع تطالب بتوجه قومي يدعم المشروعات الصغيرة لتصل إلى الجميع

إستعرضت نيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دور الجهاز وهو توفير فرص عمل للشباب عبر دعم المشروعات ، وان دوره اختلف عن ما كان في السابق عندما كان الصندوق الإجتماعي .

وأشارت خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي اليوم الاثنين، إن الجهاز يضم في مجلس الإدارة 7 وزراء و5 من ذوي الخبرة من أجل التسهيل وتقديم كافة الدعم وتسهيل المعوقات للإرتقاء بالجهاز.

وقالت “نيفين جامع ” الدعاية التي تمت في شهر رمضان العام الماضي عن الجهاز ودوره لم تكن لها أي عائد “،مشيرة أن ذلك انعكس من الأرقام التي توجهت للجهاز لعمل مشروعات صغيرة أو عبر الاتصالات للكول سنتر .

وطالبت بأن يكون هناك توجه قومي للمشروعات الصغيرة لتصل إلي الجميع وتحقق الهدف.

وأشارت “جامع ” أن المشروعات الصغيرة تمثل 70 % فكان لا بد من عمل قانون والذي صدر رقم 152 لسنة 2020 وبه مميزات ومنح غير مسبوقة وأن لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب كان لها دور كبير في خروج القانون للنور بهذه الصورة.

وأكدت ن الجهاز هو جهة الرعاية للمشروعات الصغيرة في مصر وبدأت كل البنوك ،تتعامل في هذا القطاع وأنشأت جمعيات ،وشركات تمويل لهذا الغرض.



واستدركت جامع ” قائلة : إلا أنه رغم ذلك فان الضخ لهذا القطاع لا يتناسب مع قطاع المشروعات حيث وصل من الجهاز والجمعيات ما يقرب من 7.2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ، مشيرة أن إحلال الورادات ودمج القطاع غير الرسمي كان أحد الأهداف عندما صدر قانون المشروعات الصغيرة”.