اقتصاد وأسواق

نيفين جامع تشيد بنجاح قمة الكوميسا

وزيرة التجارة والصناعة تثمن نجاح أعمال قمة الكوميسا الحادية والعشرين
محمد ريحان 11:57 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 11:57 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بنجاح أعمال قمة الكوميسا الحادية والعشرين التي انعقدت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وشهدت القمة تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، ثم إطلاق لاستراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، وذلك في حضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية.

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وقالت الوزيرة إن أجندة القمة زخرت بالعديد من الفعاليات التي تضمنت استعراض عدد من التقارير الهامة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الجاري.

وشملت الأجندة أيضا بحسب الوزيرة تقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد يوم الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.  

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وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة اضطلعت بدور محوري في عقد القمة سواء من خلال الإعداد والترتيب لفعاليات القمة أو بصياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات.

وأشادت في هذا الإطار بجهود فريق عمل جهاز التمثيل التجاري برئاسة الوزير مفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله، رئيس الجهاز لدورهم الهام في إنجاح القمة.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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