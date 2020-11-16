اقتصاد وأسواق

نيفين جامع تشارك فى مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيمليس الشرق الأوسط 2020»

بدعوة من الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتى
محمد مجدي 3:08 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20 3:08 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

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شاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيمليس الشرق الأوسط 2020” المنعقد بمركز دبي التجاري العالمي بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمسؤولين الحكوميين بالمنطقة.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم الإثنين، إن المؤتمر في دورته الحالية يمثل اهمية كبيرة حيث يتناول أحدث التقنيات والتحديات في مجال الثورة الرقمية وذلك من خلال ثمان محاور رئيسية هي التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والهوية الرقمية والخدمات البنكية، والبطاقات الذكية، وصناعة التأمين.

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لافتةً إلى أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية خاصةً في ظل ما يشهده العالم حالياً من انتشار فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليه من توجه المشروعات والأعمال إلى التحول الرقمي لمواكبة التغييرات الجديدة حيث أصبح التحول الرقمي ضرورة حتمية لبقاء المشروعات والصناعات وخاصةً الصغيرة.

كما قامت جامع في ختام اليوم الأول من المؤتمر بجولة تفقدية في معرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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