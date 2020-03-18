نيفين جامع : تحويل 38.4 ألف سيارة للعمل بـ«الغاز» بتكلفة 202 مليون جنيه

الجهاز ضخ هذه القروض عبر شركتى «كارجاس» و«غازتك» مؤكدة أن التوسع فى تمويل هذا القطاع يأتى فى إطار المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

كشفت الدكتورة نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عن ضخ تمويلات بقيمة 202 مليون جنيه، لتحويل أكثر من 38.400 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين خلال الفترة الماضية.

وأشارت – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إلى أن الجهاز ضخ هذه القروض عبر شركتى «كارجاس» و«غازتك» مؤكدة أن التوسع فى تمويل هذا القطاع يأتى فى إطار المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى واهتمام رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة بالتوسع فى المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى والتى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

كانت نيفين جامع عقدت اجتماعا الأسبوع الماضى ضم ممثلى وزارات التنمية المحلية والبترول والمالية بالإضافة إلى البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات، فى إطار تنفيذ إستراتيجية صناعة السيارات فى مصر التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكان من أبرز محاورها تحسين مركبات النقل الجماعى وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء كبديل للوقود التقليدى.

وقال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يعكف حاليا على توقيع مرحلة جديدة مع شركة «كارجاس».

وأشار إلى أن التمويل الجديد سيكون فى حدود 10 ملايين جنيه ويستهدف تحويل أكثر من 2000 سيارة للعمل بالغاز.

وأضاف أن الجهاز يسعى إلى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بما يتوافق مع سياسة الدولة نحو تقليل دعم المنتجات البترولية، والتسهيل على المواطنين عبر التوفير فى فرق سعر الغاز عن البنزين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات (سيارات النقل/ التاكسى).