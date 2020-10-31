نيفين جامع: المرحلة المقبلة سوف تشهد زيادة معدلات التبادل التجاري مع العراق

أكد وزير التجارة العراقي على أنه لابد في هذه المرحلة أن يكون الانطلاق من القطاع الخاص، وإعطاء دور لغرف التجارة

ألقت نيفين جامع ، وزير ة التجارة والصناعة ، كلمة أمام الملتقى الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والعراق ، الذي عقدت فعالياته على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم.

وعبرت وزيرة التجارة والصناعة، في بداية كلمتها عن سعادتها بحضور عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات واتحادات الغرف التجارية من البلدين مصر والعراق لهذا الملتقى المهم.

وتابعت أن الحكومتان في البلدين يسعون إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين؛ ولاسيما أن العلاقات السياسية القوية بين البلدين أسهمت في إيجاد جو من التفاهم المشترك بالمجالات الاقتصادية.

واضافت أن ذلك أمر سيؤدي إلى فتح آفاق أرحب للعلاقات الثنائية بين البلدين خاصة أنها تلقى دعما قويا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، وأن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لبناء الكوادر المصرية، ويدعم جهود الحكومتين المصرية والعراقية لتذليل أية معوقات قد تواجه الجانب العراقي في مرحلة إعادة الإعمار .

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن تلك المرحلة الفارقة تتطلب التعاون الثنائي بين الدول العربية وتفعيل أطر ذلك التعاون من خلال المبادرات ودعم القطاع الخاص.

وأشارت إلى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى العراق خلال 2019 ، وقالت أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري مع العراق .

ونوهت في الوقت نفسه إلى أن هناك العديد من المشروعات الخدمية والتي يمكن أن تساهم بها الحكومة المصرية، والقطاع الخاص سيلعب دورا محوريا في هذا الصدد.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء أحمد، وزير التجارة العراقي، على أهمية الملتقى الذي يجمعهم لأول مرة في مبادرة مهمة ، تجمع الإطار الرسمي وغير الرسمي، ممثلا في الحكومتين والقطاع الخاص من البلدين، في ملتقى موحد يعمل على تنظيم العلاقات التجارية، وسيأتي بثماره في تعزيز التجارة وتنشيط الاستثمارات بين البلدين.

وأكد وزير التجارة العراقي على أنه لابد في هذه المرحلة أن يكون الانطلاق من القطاع الخاص، وإعطاء دور لغرف التجارة.

وشدد على أن وزارتي التجارة والصناعة في البلدين سوف يقدمان جميع أوجه الدعم اللازم للقطاع الخاص لكي يؤدي دوره المنشود في تنشيط حجم التجارة بين البلدين.

وتابع أن هذا القطاع يلقى دعما كبيرا من جانب رئيسي الوزراء في كل من مصر والعراق، وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع قاعدة التعاون بين البلدين.