سيـــاســة

نيفين جامع: الحكومة حريصة على الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وتقنين أوضاعها

رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة حكومية لإيجاد حل نهائي لرخصة تشغيل شركة الدلتا للحديد والصلب وعرض النتائج على المجلس خلال أسبوعين
ياسمين فواز 12:17 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21 12:17 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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أكدت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وتقنين اوضاعها للمساهمة فى زيادة الطاقات الانتاجية والحفاظ على العمالة .

وأشارت إلى أن الوزارة واجهزتها التابعة تسعى جاهدةً لمساندة كافة القطاعات الصناعية لزيادة تنافسيتها وقدرتها الانتاجية الامر الذي يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة نيفين جامع بجلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، الأحد، وذلك للرد على طلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب حول تأخر اصدار الرخصة الصناعية الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب.

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وقالت نيفين جامع إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة حكومية لإيجاد حل نهائي لأزمة الرخصة الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب وذلك بالتنسيق مع هيئة المستشارين القانويين بالمجلس.,

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها في غصون أسبوعين حيث سيتم عرض النتائج التي توصلت إليها اللجنة بخصوص شركة الدلتا للحديد والصلب خلال اجتماع مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بشأن رخصة تشغيل الشركة، والتزامها باستيفاء الاشتراطات الخاصة بالبيئة والحماية المدنية .

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ومن جانبه أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب تأتي في إطار حرص اللجنة على عدم غلق اي مصنع والحفاظ على الطاقات الانتاجية والعمالة المتواجدة داخل المصانع، مشيداً في هذا الاطار بالحوار البناء الذي شهدته اللجنة بين النواب والحكومة والذي انتهى الى التزام الحكومة بانهاء هذا الامر خلال الاسبوعين المقبلين.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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