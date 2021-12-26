نيفين جامع: الحكومة حريصة على الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وتقنين أوضاعها

أكدت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وتقنين اوضاعها للمساهمة فى زيادة الطاقات الانتاجية والحفاظ على العمالة .

وأشارت إلى أن الوزارة واجهزتها التابعة تسعى جاهدةً لمساندة كافة القطاعات الصناعية لزيادة تنافسيتها وقدرتها الانتاجية الامر الذي يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة نيفين جامع بجلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، الأحد، وذلك للرد على طلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب حول تأخر اصدار الرخصة الصناعية الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب.

وقالت نيفين جامع إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة حكومية لإيجاد حل نهائي لأزمة الرخصة الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب وذلك بالتنسيق مع هيئة المستشارين القانويين بالمجلس.,

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها في غصون أسبوعين حيث سيتم عرض النتائج التي توصلت إليها اللجنة بخصوص شركة الدلتا للحديد والصلب خلال اجتماع مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بشأن رخصة تشغيل الشركة، والتزامها باستيفاء الاشتراطات الخاصة بالبيئة والحماية المدنية .

ومن جانبه أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب تأتي في إطار حرص اللجنة على عدم غلق اي مصنع والحفاظ على الطاقات الانتاجية والعمالة المتواجدة داخل المصانع، مشيداً في هذا الاطار بالحوار البناء الذي شهدته اللجنة بين النواب والحكومة والذي انتهى الى التزام الحكومة بانهاء هذا الامر خلال الاسبوعين المقبلين.