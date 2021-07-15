اقتصاد وأسواق

نيفين جامع : الاتفاق على إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 26 مليون دولار خلال بعثة الكاميرون والسنغال

تشمل منتجات الأسمنت ومواد العزل والأسمدة والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والغذائية والأدوات الصحية والمواسير البلاستيك
محمد ريحان 12:32 م, الخميس, 15 يوليو 21 12:32 م, الخميس, 15 يوليو 21

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أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن البعثة التجارية الأولى لدولتي الكاميرون والسنغال حققت نتائج متميزة تضمنت الاتفاق على إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 26 مليون دولار لمنتجات الأسمنت والكلنكر ومواد العزل والأسمدة والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والمنتجات الغذائية والأدوات الصحية والمواسير البلاستيك وأنظمة الري والسجاد.

وقالت الوزيرة إنه يجري حاليًّا الإعداد والترتيب للبعثة التجارية الثانية لوفد رجال الأعمال المصري ضمن مبادرة “روابط الأعمال مع غرب ووسط أفريقيا” لدولتي توجو وكوت ديفوار خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك في إطار النجاح الكبير لأعمال البعثة الأولى وإشادة وفد رجال الأعمال بنتائج الزيارة المثمرة.

 وأشادت نيفين جامع بالدور الكبير الذى لعبه جهاز التمثيل التجارى بالتعاون مع مجموعة التجارى وفا بنك فى الإعداد والتنظيم للبعثة التجارية الأولى، وهو ما أسهم فى إنجاح كل الفعاليات التى تم تنظيمها بدولتي الكاميرون والسنغال،

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مشيرة فى هذا الإطار إلى أن النجاح الملموس لبرنامج البعثة الأولى يمثل خطوة هامة في تنفيذ إستراتيجية الوزارة الهادفة باختراق أسواق غرب ووسط أفريقيا وزيادة الصادرات المصرية لدولة السنغال من 35 مليون دولار حاليًّا إلى 200 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية لدولة الكاميرون من 42 مليون دولار حاليًّا إلى  125 مليون دولار.  

من جانبه أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، أن أعمال البعثة الأولى لوفد رجال الأعمال المصري إلى دولتي الكاميرون والسنغال، خلال الفترة 4 ـ 9 يوليو الحالي، ضمن مبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك تأتي في إطار تفعيل إستراتيجية الوزارة للتحرك نحو أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بآليات تمويل ودعم أعمال وبرامج بعثات وفود تجمعات الأعمال المصرية.

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وأضاف أن التمثيل التجاري أسهم بالتعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك بجهد كبير في تنظيم  أكبر بعثة رجال أعمال مصرية لمنطقة وسط وغرب أفريقيا بمشاركة 43 شركة و65 رجل أعمال يمثلون أهم القطاعات التصديرية المصرية، خاصة مواد البناء والكيماويات ومواد العزل والإنشاءات والمقاولات والأسمدة والأدوية والمستلزمات الطبية والسجاد ومواد التعبئة والتغليف والأدوات الصحية والمواسير البلاستيك والصناعات الغذائية وأنظمة الري والصناعات الهندسية والمنتجات الغذائية.

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وأشار  مغاورى إلى أن الاجتماعات المكثفة التى تم عقدها لأعضاء وفد رجال الأعمال المصري  تضمنت 220 اجتماع أعمال في دولة الكاميرون و250 اجتماع أعمال في دولة السنغال، حيث أسهمت  في الاتفاق على إبرام هذه التعاقدات التصديرية، منوهًا بأنه جارٍ متابعة تنفيذ  العقود الفعلية لهذه التعاقدات التصديرية.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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