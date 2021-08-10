استثمار

نيفين جامع: إنتاج السيارة البيك أب «EM» محليا خطوة لتعميق الصناعة الوطنية والتحول نحو الطاقة النظيفة

أشادت الوزيرة بالدور الهام لوزارة الإنتاج الحربي
أحمد اللاهوني 8:55 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21 8:55 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن إنتاج السيارة البيك أب “EM” في مصر والتى تعمل بالوقود المزدوج يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق هذه الصناعة الحيوية محلياً وجذب استثمارات جديدة في هذا الصدد.

وأشارت جامع خلال كلمتها باحتفالية توقيع عقد التصنيع المشترك، إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة وهو ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.

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وأشادت الوزيرة بالدور الهام لوزارة الإنتاج الحربي فى إنتاج هذه النوعية من السيارات في مصر، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال إنتاج المركبات بالسوق المصرية لتوطين هذه الصناعة المتطورة ونقل جميع الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة المحلية.

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وأكدت أهمية تكاتف وتكامل الجهات المعنية بالدولة لدعم وتشجيع كافة الجهود والمبادرات التي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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