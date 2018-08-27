نيفين القباج: 100% من أطفال تكافل وكرامة مدرجين بالمدارس

متابعات: قالت نيفين القباج -نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية- إن 100% من أطفال تكافل وكرامة ممن في سن التعليم مدرجين بالمدارس، مشيرة إلى أن إجمالي أطفال تكافل وكرامة 5 ملايين طفل منهم 2 مليون طفل تحت 6 سنوات فيما سيتم…

متابعات:

قالت نيفين القباج -نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية- إن 100% من أطفال تكافل وكرامة ممن في سن التعليم مدرجين بالمدارس، مشيرة إلى أن إجمالي أطفال تكافل وكرامة 5 ملايين طفل منهم 2 مليون طفل تحت 6 سنوات فيما سيتم التأكد من حصولهم على التطعيمات الدورية وانتظام الأم في متابعة الصحة الإنجابية.

وأضافت القباج -خلال لقاء لها على سي بي إكسترا الأحد- أنه مع بداية تطبيق المشروطية حال عدم التزام الأسرة بالرعاية الصحية والتعليمية للأطفال سيتم خصم 30% من استحقاقها وسيتم إعادتها لها حال التزامها وفي حال تكرار عدم الالتزام سيتم الخصم مجددا بشكل متوالي.