نيفين القباج ورئيس جامعة العريش يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بروتوكول تعاون بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة، وذلك في حضور المستشار محمد القماري المستشار القانوني للوزارة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي علي مستوي الجمهورية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البروتوكول يعد استكمالاً لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الوزارة مع الجامعات الحكومية والخاصة لإنشاء وحدات للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات، كما أنه يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتقديم خدماتها وأنشطتها في جميع المحافظات مع التأكيد على أهمية المحافظات الحدودية، مشيرة إلي أن وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة العريش هي الوحدة رقم ٣٠ بالجامعات المصرية.

وتهدف تلك الوحدات إلى إيجاد قنوات اتصال بين الوزارة والجامعة من أجل إحداث تكامل في تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي يحتاجها الطالب الجامعي باعتباره مواطن مصري يشارك في إحداث التنمية المستدامة بهدف توفير كافة الخدمات وتعزيز الوعي الايجابي لطلاب الجامعات ودعم معارفهم وخبراتهم ومشاركتهم في المشروعات القومية وفي العمل العام، حيث تهدف إلى احتواء الشباب ودمجهم في التنمية وفي المشروعات القومية الأمر الذي يعزز الشعور بالمواطنة وبالمسئولية المجتمعية نحو الاستثمار في بناء الوطن.

وأضافت القباج أن الوزارة شرعت في إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية لتقدم من خلالها الخدمات المتكاملة المستحقة لطلاب الجامعات، كما تساهم أيضاً في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، خاصة الأهداف المتعلقة بمحوري العدالة وبناء الإنسان، كما أن الوزارة تقدم خدمات متنوعة من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومن جمعية الهلال الأحمر المصري وأيضا من مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

ومن جانبه وجه الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش الشكر للقيادة السياسية للدعم الذي تحظي به سيناء وتحديدًا محافظة شمال سيناء وجامعة العريش، موضحًا أن قرار إنشاء جامعة العريش يعد من أهم القرارات الاستراتيجية ويعطي انطباعًا جيدًا لعملية التنمية التي تحدث في سيناء.

وأضاف الدمرداش أنهم يرفعون شعار ” جامعة العريش من التطوير للريادة”، مشيرًا إلي أنهم يسعون للاستفادة من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، والنجاح الكبير الذي أحدثته وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المختلفة.

في حين قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية أن هذا برتوكول يمثل تجسيدا لاهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية، خاصة محافظة شمال سيناء وتحقيقًا لتوجهات وزارة التضامن للمشاركة في تحقيق رؤية الدولة لتنمية سيناء والاهتمام بالمواطن السيناوى حتى تصبح سيناء أرضا جاذبة للتعليم والاستثمار، حيت تساهم وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة العريش فى دفع المصروفات للطلاب غير القادرين وتوفير الأجهزة التعويضية بالمجان للطلاب ذوي الاعاقة، كما تعمل الوحدة على دعم التفوق من خلال إنشاء حاضنة للفائقين بكليات الجامعة ودعمهم بحافز مادي شهرى قدره ١٠٠٠ جنيه.

وأكد هاشم أن الوحدة تدعم أنشطة التطوع وريادة العمل داخل المجتمع الجامعى من خلال تنظيم المعارض وتنفيذ الأنشطة التوعية للمساهمة فى بناء الشخصية وتنمية الوعى العام بالقضايا الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية منذ بداية عام 2021، وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تتضمن الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، والجامعة المصرية الروسية، وتسعى الوزارة إلي التوسع في بقية الجامعات المصرية الخاصة، حيث تعمل تلك الوحدات على ثلاثة محاور رئيسية هي محور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم خدمات حماية وتنمية اجتماعية وخدمات تأهيل ودمج للاشخاص ذوي الاعاقة وخدمات تمكين اقتصادي وشمول مالي.

كما تعمل أيضاً علي محور التوعية وبناء الشخصية من خلال عقد الندوات والحلقات النقاشية وتوزيع كتيبات ونشرات توعية وإنشاء منصات إلكترونية، بالإضافة إلي محور دعم المعارف والخبرات من خلال تنظيم زيارات تفقدية للوزارة ومشروعات تنموية تابعة للوزارة.