نيفين القباج من كلية الاقتصاد إلى وزيرة للتضامن الاجتماعي .. سيرة ذاتية

أدت الدكتورة نيفين رياض القباج، اليوم الأحد ، حلف اليمن لتوليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، خلفاً للدكتورة غادة والي وزير التضامن السابقة.

وفيما يلي ننشر السيرة الذاتية لوزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة نفين القباج.

من مواليد 10 نوفمبر 1965، حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1978 وماجيستير العلوم السياسية من جامعة كارلتون بكندا عام 1992 وكان موضوعها إشكاليات المجتمع المدني في التكوينات الاجتماعية الحديثة .

الحياة العلمية لوزيرة التضامن الاجتماعي

بدأت حياتها العملية والعلمية كباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ثم انتقلت للعمل بجامعة أوتاوا في كندا عام 1995 وشاركت في عدد من الأبحاث حول قضايا المرأة.

ثم شاركت عام 1997 في البرنامج الإقليمي “المرأة العربية تتكلم”.

وعادت القباج للعمل بمصر كمدير للمؤسسة الأمريكية للتنمية إلى أن انتقلت في عام 2003 للعمل استشاري للتخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأعدت الاستراتيجية القومية وخطة عمل بعنوان “أوقفوا العنف ضد الأطفال”.

كما أعدت ملفات وثائقية عن 60 قرية في 6 محافظات لتنفيذ مبادرة “وقف ختان الإناث ” وكذلك إعداد الملف التحضيري لإنشاء خط نجدة الطفل 16000 بعد زيادة اكتساب خبرة من الخط الساخن لخدمة أطفال في خطر بالهند.

وفي عام 2005؛ تولت الدكتورة نيفين القباج منصب مدير برنامج حماية الأطفال بمنظمة اليونسيف مكتب مصر، ثم تم ترقيتها إلى منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم – السياسات العامة بمنظمة اليونسيف مكتب مصر.

ساهمت في وضع خطط اليونسيف الخمسية في القطر المصري بما يتوازى مع الأولويات الوطنية والخطط الاستراتيجية وأطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية.

مساعد وزيرة التضامن سابقا