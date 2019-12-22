نيفين القباج من كلية الاقتصاد إلى وزيرة للتضامن الاجتماعي .. سيرة ذاتية

أدت الدكتورة نيفين رياض القباج، اليوم الأحد ، حلف اليمن لتوليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، خلفاً للدكتورة غادة والي وزير التضامن السابقة.
وفيما يلي ننشر السيرة الذاتية لوزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة نفين القباج.
- من مواليد 10 نوفمبر 1965، حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1978 وماجيستير العلوم السياسية من جامعة كارلتون بكندا عام 1992 وكان موضوعها إشكاليات المجتمع المدني في التكوينات الاجتماعية الحديثة .
الحياة العلمية لوزيرة التضامن الاجتماعي
- بدأت حياتها العملية والعلمية كباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ثم انتقلت للعمل بجامعة أوتاوا في كندا عام 1995 وشاركت في عدد من الأبحاث حول قضايا المرأة.
- ثم شاركت عام 1997 في البرنامج الإقليمي “المرأة العربية تتكلم”.
- وعادت القباج للعمل بمصر كمدير للمؤسسة الأمريكية للتنمية إلى أن انتقلت في عام 2003 للعمل استشاري للتخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأعدت الاستراتيجية القومية وخطة عمل بعنوان “أوقفوا العنف ضد الأطفال”.
- كما أعدت ملفات وثائقية عن 60 قرية في 6 محافظات لتنفيذ مبادرة “وقف ختان الإناث ” وكذلك إعداد الملف التحضيري لإنشاء خط نجدة الطفل 16000 بعد زيادة اكتساب خبرة من الخط الساخن لخدمة أطفال في خطر بالهند.
- وفي عام 2005؛ تولت الدكتورة نيفين القباج منصب مدير برنامج حماية الأطفال بمنظمة اليونسيف مكتب مصر، ثم تم ترقيتها إلى منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم – السياسات العامة بمنظمة اليونسيف مكتب مصر.
- ساهمت في وضع خطط اليونسيف الخمسية في القطر المصري بما يتوازى مع الأولويات الوطنية والخطط الاستراتيجية وأطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية.
مساعد وزيرة التضامن سابقا
- وفي أبريل 2015 ؛ انتقلت إلى وزارة التضامن الاجتماعي للعمل مساعد أول لوزير للحماية الاجتماعية والتنمية وساهمت خلال هذه الفترة في تصميم السياسات لتحسين حياة الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً .
- تولت التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لموائمة البيانات الخاصة بالدعم النقدي في القري الفقيرة وتوحيد معايير القياس والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية .
- كما ساهمت في وضع وتصميم نظم رصد وتقييم لعدد كبير من برامج الوزارة، وتولت الدكتورة نيفين القباج إدارة عدد من الملفات المهمة منها ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وملف المرأة باعتبارهم من الفئات التي تشملها مظلة الحماية الاجتماعية .
- وفي يونيو عام 2018 تولت منصب نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية .
- وتولت خلال هذه الفترة تصميم رؤية وخطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية بما يشمل مخططات ومؤشرات قياس تقدم النتائج في مستويات الحماية الاجتماعية والإشراف على تطوير برامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي”، والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دورياً والإشراف على برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل .
- كما تولت التخطيط والمتابعة لتنفيذ عمليات التطوير المؤسسي لجميع العاملين ذوي الصلة ببرامج الحماية الاجتماعية والتنمية٬ وذلك لمواكبة عمليات التطوير وفقاً لقواعد الإصلاح الإداري وقانون الخدمة المدنية .
- وتولت الإشراف على عمليات مأسسة جميع قواعد بيانات الأسر الفقيرة والتأكد من عمليات الربط الإلكتروني بين المستويات الإدارة المختلفة بالوزارة وبين الوزارة والوزارت والجهات المعنية بتطوير قواعد البيانات القومية .
- كما ساهمت في إعداد عدد من القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بملفات الدعم والأشخاص ذوي الإعاقة وشئون المرأة والتمكين الاقتصادي تحت مظلة الوزارة .
- وخلال مسيرتها المهنية والبحثية شاركت في إعداد عدد من الأبحاث والأوراق العلمية كان من بينها بحث بعنوان “دعم سبل تحديث العمليات الزراعية في مصر لتعظيم الانتاج وحماية التوزارن البيئي عام 2013 “، وآخر بعنوان ” دور الابتكار في تمكين المرأة العاملة في قطاع الحرف اليدوية عام 2013 .
- صدر لها عام 2011 بحث بعنوان ” التقييم والتنمية في مصر .. نحو بناء شراكات جديدة “.
- شاركت عام 2008 في بحث بعنوان ” وضع النساء والأطفال اللاجئين في مصر “.
- من بين الأوراق البحثية المهمة للدكتورة نيفين القباج ورقة بحثية بعنوان ” العولمة والحركات النسائية”.
- قدمت في مؤتمر هيئة كيير عام 1999 ورقة بحثية بعنوان ” العولمة وآثارها على التحولات الاجتماعية التي نشرت عام 1998 “.
- تعمل حالياً على إتمام رسالة الدكتوراة من جامعة أوتاوا تحت عنوان ” قوة الحركات الاجتماعية في الدول النامية “.