نيفين القباج تقرر صرف معونة شهرية لإنقاذ مصاب بالسرطان

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع للتحرك نحو تقديم المساعدة الفورية لشاب يبلغ من العمر عشرين عاما بالإسكندرية يعاني من مرض السرطان، ولا يجد من يرعاه.

وقد تم توفير إقامة للشاب بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى وتقديرا لظروفه تقرر صرف مساعدة شهرية له ولوالدته.

وأكد محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة، أنه على الفور تم فحص الشكوى وتبين أنها لشاب يدعي ا.س .ش يبلغ من العمر 22 عاما مصابا بالسرطان سبق دخوله أحد المستشفيات.

كما أكد أنه لم يستكمل علاجه ويحتاج إلى طعام وعلاج ورعاية بشكل عاجل وبالتنسيق مع منظومة الشكاوي، قام الفريق بنقل الشاب إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات الطبية اللازمة.

الفريق يعيد اثنين من المسنين بالغربية افترشا الشارع هربا من سوء معاملة عائلتهما

وأضاف يوسف أن التدخل السريع بالغربية نجح في التعامل مع 3 حالات لمسنين تركوا أسرهم وسكنوا الشارع بسبب خلافات أسرية والشكوى من سوء المعاملة، حيث تم إعادة اثنين منهم لأسرهم، وذلك بعد التعهد بحسن الرعاية بينما رفضت المسنة الثالثة الإقامة مع أحد من أسرتها، حيث إنها ليس لها أولاد، وبناء على رغبتها تم التنسيق لتوفير دار رعاية وتم نقلها لتتلقى جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.

وأوضح رئيس الفريق التعامل مع شكوى بشأن أحد المسنين بلا مأوى بالقاهرة، حيث قام أحد المواطنين بنقله من الشارع إلى أحد المستشفيات الخاصة إلا أن حالته الصحية تحتاج إلى العديد من العمليات الجراحية والرعاية الطبية.

وعلى الفور انتقل «التدخل السريع» إلى مكان الحالة وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تم نقل المسن إلى أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتلقى التدخلات الطبية المناسبة لحالته.

وبعد تماثله للشفاء سوف يتم نقله إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية كما تعامل الفريق مع استغاثة ه.ف.س تبلغ من العمر 49 عاما، مطلقة وتعاني من ضمور بالأعصاب بالقليوبية، وليس لها سكن، حيث تم نقلها إلى مستشفى بشبين القناطر لمتابعة الحالة الصحية لها مع عمل اللازم لها وحجزها بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ويذكر أن فريق التدخل السريع المركزي يتلقى شكاوي وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية علي الخط الساخن 16439 وبلاغات الأطفال والكبار والاسر بلا مأوى علي منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء علي الخط الساخن 16528.