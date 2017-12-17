نيسكت موف.. مشروعات عقارية متميزة بأسعار مرتفعة

محمود زكي شهد معرض نيسكت موف في دورته الحالية إقبالًا كبيرًا من العملاء خلال الفترة الذي أقيم بها من 14-16 الشهر الحالي حيث شهد وجود عدد كبير من الشركات العقارية التي عرضت العديد من المشروعات العقارية سواء كان سكنيه أو مصيفيه أو حتى إدارية لذلك قامت "المال" بإجراء جوله مع العملاء لمعرفة

محمود زكي

شهد معرض نيسكت موف في دورته الحالية إقبالًا كبيرًا من العملاء خلال الفترة الذي أقيم بها من 14-16 الشهر الحالي حيث شهد وجود عدد كبير من الشركات العقارية التي عرضت العديد من المشروعات العقارية سواء كان سكنيه أو مصيفيه أو حتى إدارية لذلك قامت “المال” بإجراء جوله مع العملاء لمعرفة رأيهم في تلك المشروعات التي تم طرحها من جانب المطورين.

ورأي عدد من زوار المعرض أن هناك عدد من المشروعات العقارية التي تغطي أغلب المناطق المطلوبه من جانب العملاء لا سيما القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر ولكن أن يرى أخرون أن تلك المشروعات لا تناسب النسبة الأكبر من الشعب المصري الذي لا يتجاوز راتبهم الشهر 3 آلاف جنيه وهو ما يعني أنه من المستحيل الحصول على وحده عقارية من تلك الشركات ويرى أخرون أن تلك المشروعات تناسب الفنانين ولاعبي كرة القدم وليس الأفراد العاديين.

** مشروعات رائعة بأسعار مرتفعة





يقول أحمد سعيد مهندس ميكانيكا أن معرض نيكست موف قدم العديد من المشروعات الرائعة لعدد من المطوريين العقاريين، مضيفا “أتيت إلى المعرض للتعرف على أحدث المشروعات بالقاهرة الجديدة ومدينة نصر بصفة عامة خاصة وأنني مقبل على الزواج”. مشيرًا إلى أن هناك عدد من الشركات قدمت العديد من العروض داخل المعرض.



وأضاف أنه “يسعى للحصول على شقة مناسبة لها إذ أنه مُقبل على الزواج خلال الفترة القادمة ولفت إلى أن أبرز الشركات التي معمار المرشدي شركة التعمير التابعة لبنك التعمير والإسكان بالإضافة إلى العديد من المشروعات لعدد من الشركات ولكن ليست داخل كمبوند موضحًا أنه يبحث عن وحدات داخل كبموند للحصول على مميزات لا يجدها إلا فيه وأبرزها الأمن 24 ساعة فإن المشروعات محاط بسور وهنا يعطيك خصوصية حقيقية.



وأشار أحمد سعيد أن هناك مبالغة في أسعار المتر لدى الشركات لذلك فتلك المشروعات لا تناسب فئة كبيرة من الأفراد أو كما يقال السواد الأعظم من العملاء خصوصًا وأن أغلب الوحدات المناسبة يتجاوز سعرها المليون جنيه

وأوضح أنه لا يعتقد أن هناك شباب يعمل داخل البلد يتحصل على هذا المبلغ لذلك فإن أغلب المشروعات المطروحة دخل معرض نيكست موف لا تناسب هذه الفئات.

** عائق الأسعار



ويقول محمد جمال محاسب بإحدى شركات التأمين رافضًا ذكر اسمها أن هناك بالفعل مشروعات مطروحة في المعرض على مستوى عالي من التشطيب سواء كان للعقار أو الخدمات المطروحة به ولكن يظل العائق الأساسي في تلك الوحدات الأسعار المرتفعة للغاية.



وأضاف أن دخله الشهر يصل إلى 5 آلاف جنيه ومعظم الأقساط المطروحة من جانب تلك الشركات تتجاوز 3500 جنيه شهريًا فكيك أقوم بتوفيق أوضاعي للحصول على وحدة سكنيه للإمتلاك خاصة وأنى أعاني من الوحدات الإيجارية والتي لا يوجد بها اي نوع من الأمان.



ولفت إلى أن الشركات لجأت إلى زيادة مدة التقسيط مع خفض قيمة القسط قليلا وهو أمر جيد ولكن مع زيادة سعر المتر يظل القسط الشهري مرتفع لذلك فإنني لم أستفد من كم المشروعات التي طرحتها شركات التطوير العقاري خلال فترة المعرض مضيفًا إلى أنه يأمل في الحصول على وحده عقارية في أقرب وقت للإنتقال والعيش بها مع أسرته المكونة من أربع أفراد.



كان معرض نيكست موف أقيم في الفترة من 14 إلى 16 من الشهر الحالي وذلك بطرح عدد من المشروعات العقاري والتي أكدت الشركة المنظمة أن هناك ما يزيد عن 70 شركات شاركت بالمعرض خلال دورته الحالية وشهد المعرض اقبالا كبيرًا خلال اليوم الأول والثاني له من العملاء للتعرف على أحدث المشروعات العقارية التي تم طرحها به.

** تراجع للوحدات المصيفية





وقال أحمد عبد الحميد صاحب شركة استيراد وتصدير ، إنه أتى للمعرض للحصول على وحدة مصيفية بالساحل الشمالي ولكن لم يجد ما يكفيه من المشروعات التي يمكن أن يختار منها مشيرًا إلى أن الشركات العقارية العارضة بالمعرض كانت تركز على الوحدات السكنيه أكثر من تركيزها على الوحدات المصيفية.



ولفت إلى أن شركة عامر جروب قدمت حلول ذكية بتملك وحدتك المصيفية لمدة شهر في العام مقابل انخفاض في سعر الشاليه وهو يتيح الفرصة إلى للحصول على وحده مصيفيه بسعر منخفض.

وأضاف “يظل أسعار المتر بالمشروعات العقارية المصيفية مرتفع للغاية حيث وصل سعر المتر في أحد المشروعات للشركات إلى 17 ألف جنيه وبحسبه بسيطه نجد أن سعر المتر لشاليه 90 متر فقط حوالي 1.5 مليون جنيه تقريبًا وهو أمر مبالغ فيه خصوصًا وأن المشروعات المصيفيه عادة ما يكون أسعارها منخض عن الوحدات السكنيه نظرًا لأن العيش بها لا يكون طوال العام لذلك فإنها لا تتمتع بخدمات كثيرة بالإضافة إلى أن المساحات لا تكون كبيرة”

** عالم مختلف





ولفت أحمد فتحي مدير عام سابق بإحدى الوزارات أن تلك الأسعار الذي تم طرحها من جانب الشركات العقارية لا تعبر عن مستوى المعيشة للشباب المصريين الذي لا يتجاوز مرتب غالبيتهم 3 آلاف جنيه فكيف يكون سعر المتر في مشروع عقاري يصل إلى 12 ألف جنيه هو ما يعني أن وحده عقارية مناسبه يبلغ مساحتها 135 متر مربع يتجاوز سعرها مليون جنيه.



وأضاف أن تلك المشروعات تناسب الفنانين ولاعبي الكره وليس الفصيل الأعظم من الشباب.

وأوضح أنه أتى إلى المعرض بصحبة أبنه لشراء شقة سكنيه مناسبة لها خاصة وأنه مقبل على الزواج، حيث أنه تفاجيء من الأسعار التي وضعته الشركات ورأي أن الشركات تلاعبت في زيادة مدة الأقساط إلى 7 و8 سنوات وذلك لزيادة أسعار الوحدات.





