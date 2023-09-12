«نيسان» و«BYD» و«شيرى» تنفرد بصدارة قطاع «الملاكى»

حلت «شيرى أريزو 5» فى المرتبة الثالثة بترخيص 2258 سيارة

«نيسان» و«BYD» و«شيرى» تنفرد بصدارة قطاع «الملاكى»
المال - خاص

المال - خاص

11:06 ص, الثلاثاء, 12 سبتمبر 23

تصدرت كل من «نيسان» و«BYD» و«شيرى» قوائم تراخيص السيارات الملاكى فى مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، لتنتزع المراكز الثلاثة الأولى فى القطاع.

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، احتفظت «نيسان صنى» بصدارة تراخيص سيارات الركوب خلال تلك الفترة، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 4161 مركبة، تلتها «بى واى دى F3» ثانيًا بإجمالى 3216 وحدة.

وحلت «شيرى أريزو 5» فى المرتبة الثالثة بترخيص 2258 سيارة، أعقبتها «كيا سبورتاج» بالمركز الرابع بنحو 2201 مركبة، تلتها «شيرى تيجو 3» بـ2099 وحدة.

وحافظت «رينو ميجان» على تمركزها فى المرتبة السادسة، بإجمالى 1877 سيارة، تلتها «تيجو 7» سابعًا بواقع 1720 وحدة، ثم «هيونداى توسان» بنحو 1690 مركبة.

وحصدت «سكودا كودياك» المركز التاسع بعدما تمكنت من تسجيل 1385 مركبة، تلتها «تويوتا كورولا» عاشرًا بواقع 1253 سيارة، ثم «إم جى 5» بـ973 وحدة.

وتمركزت «فولكس فاجن تيجوان» فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، مسجلة نحو 963 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

فى سياق متصل، قال بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة «فوتون مصر»، فى تصريحات سابقة، إن التصنيع المحلى أسهم بشكل كبير فى توافر كميات كبيرة من الطرازات المنتتجة محليًّا، ومنها «نيسان، وBYD، وشيرى» التى تمكنت من صدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال الفترة الماضية.

وأكد «عماد» أن شركات السيارات المصنعة استغلت أزمة نقص المعروض من الطرازات المستوردة عبر زيادة أعداد الكميات المنتجة والموردة داخل السوق المحلية، ما أسهم فى نمو حصتها السوقية من المبيعات والتراخيص، مضيفًا أن العامل السعرى لعب أيضًا دورًا كبيرًا فى تعزيز تنافسية الطرازات المنتجة محليًا، خاصة بعد ارتفاع قييم المستوردة لمستويات غير مسبوقة.

المال ـ خاص

ترتيب السيارات الأكثر ترخيصاً فى مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالى

الترتيبالطرازينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسالإجمالي
1نيسان صني2182325096349715164356464161
2بى واى دى F33723145132795193823574803216
3شيرى أريزو 52862654762004131771403012258
4كيا سبورتاج1411413172203153133484062201
5شيرى تيجو 32291532172463571803773402099
6رينو ميجان2721461232144552561982131877
7شيرى تيجو 7120191347213307135943131720
8هيونداى توسان7084130961262674145031690
9سكودا كودياك76165200961421921963181385
10تويوتا كورولا52551731741471352312861253
11إم جى 5169121215618085103139973
12فولكس فاجن تيجوان72665857118167167258963
13سكودا أوكتافيا5614016566749598223917
14سوزوكى ديزاير113801253910610686176831
15رينو سانديرو30212428147207160193810
16مرسيدس C1802371271433154272568712
17سوزوكى سويفت127868443777975138709
18ستروين C5931471785839236986693
19كيا اكسيد1451009316601105592671
20سوزوكى سياز8186875168728191617
المال - خاص

المال - خاص

11:06 ص, الثلاثاء, 12 سبتمبر 23