نيسان وهيونداي وشيفروليه ثلاثي صدارة الركوب المحلية

أحمد شوقيتصدرت نيسان قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بحصة سوقية 41.6% من المبيعات الإجمالية البالغة 7.2% مقابل 64.7% من مبيعات الفترة ذاتها من 2017 والبالغة 4.4%.وفي المرتبة الثانية جاءت هيونداي بنسبة 28.5% مقابل 7.9% وتبعتها شيفروليه بواقع 21.2% مقا

أحمد شوقي

تصدرت نيسان قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بحصة سوقية 41.6% من المبيعات الإجمالية البالغة 7.2% مقابل 64.7% من مبيعات الفترة ذاتها من 2017 والبالغة 4.4%.

وفي المرتبة الثانية جاءت هيونداي بنسبة 28.5% مقابل 7.9% وتبعتها شيفروليه بواقع 21.2% مقابل 17.2% ثم شيري بواقع 5.8% مقابل 5.5%.

وفي المرتبة الخامسة حلت جيب بنسبة 1.8% مقابل 0.5% وتبعتها تويوتا في المركز الخامس بنسبة 1.1% مقابل 2%؛ فيما اختفت جيلي عن القائمة بسبب تضاؤل مبيعاتها خلال يناير وفبراير الماضيين في حين كانت حصتها السوقية 2.4% خلال الشهرين ذاتهما من 2017.

ولا يشمل هذا الإحصاء البيانات الخاصة بعدد من العلامات التجارية مثل BMW ولادا وBYD.