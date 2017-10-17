نيسان وهيونداي وشيفروليه ثلاثي صدارة الملاكي

خاصتصدرت العلامة التجارية اليابانية "نيسان" قائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا بمصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بحصة سوقية 22.6% من مبيعات القطاع البالغة 59.9 ألف وحدة مقابل 13.9% من مبيعات الفترة ذاتها من العام الماضي؛ البالغة 97.4 ألف وحدة.وحلت هيونداي بالمركز الثاني مس

خاص

تصدرت العلامة التجارية اليابانية “نيسان” قائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا بمصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بحصة سوقية 22.6% من مبيعات القطاع البالغة 59.9 ألف وحدة مقابل 13.9% من مبيعات الفترة ذاتها من العام الماضي؛ البالغة 97.4 ألف وحدة.

وحلت هيونداي بالمركز الثاني مستحوذة على 18,9% مقابل 28.9% وتلتها شيفروليه بنسبة 8.9% مقابل10,1% ثم تويوتا بحصة سوقية 8,7% مقابل 5,2% وكيا بواقع 6.1% مقابل 7.7%.

وفي المركز السادس؛ حلت “ميتسوبيشي” بنسبة 6% مقابل 5,4% ثم شيري بواقع 5.9% مقابل 4.9% وأوبل بنسبة 5.8% مقابل 5.5% ورينو بنسبة 5.3% مقابل 2.4%.

أما جيلي فحلت بالمركز العاشر بنسبة 3.2% مقابل 2.6%؛ ثم فورد بنسبة 2.4% مقابل 0,6% وجيب بواقع 1.6% مقابل 2.5% ومازدا بنسبة 1% مقابل 1.2%. أما العلامات التجارية الأخرى فتراجعت حصصها السوقية مجتمعة إلى 3.6% مقابل 9.2%.

يذكر أن هيونداي تمكنت من اقتناص صدارة قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بقطاع الملاكي المجمع محليا خلال شهر أغسطس الماضي فقط (مبيعات شهر واحد). ويعود ذلك إلى التخفيضات التي طرحتها هيونداي نهاية الربع الأول من العام الجاري بعد الارتفاعات السعرية غير المسبوقة التي شهدتها قبل ذلك.

وأوضح مصدر بالشركة أنه يتم الاعتماد على شركة “درايف” التابعة ل”جي بي أوتو غبور” وكيل هيونداي لتنشيط المبعيات. ولفت إلى أحد العروض التي طرحتها الشركة على هامش معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 حيث أتيح للعملاء إمكانية تقسيط السيارات خلال فترة تتراوح بين سنة حتى 7 سنوات؛ بدون تأمين أو مصروفات إدارية بالإضافة إلى ترخيص سنة مجانًا.

وأوضح أن العرض مكن العميل من دفع 20% فقط من قيمة السيارة مقدمًا بعد 6 أشهر من استلام السيارة؛ مضيفًا أن العرض شمل مجموعة من الطرازات ضمت: توسان وسوناتا وإلانترا AD من هيونداي بالإضافة إلى مازدا 3.

وأضاف أن العرض شمل حصول العميل على الموافقة المبدئية في غضون ساعة واحدة على هامش المعرض على أن تحدد التفاصيل لاحقًا. لكنه أشار أن هذا العرض توقف بعد المعرض.