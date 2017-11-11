نيسان وهيونداي وشيفروليه ثلاثي صدارة سيارات الركوب

أحمد شوقي تصدرت العلامة التجارية اليابانية "نيسان" قائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا بمصر خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 بعد ارتفاع حصتها السوقية إلى 21.7% مقابل 13.6% من مبيعات الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت مبيعات السيارات الملاكي بمختلف أنواعها 69.5 ألف سيارة خلال الشهور التسعة الأول

أحمد شوقي

تصدرت العلامة التجارية اليابانية “نيسان” قائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا بمصر خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 بعد ارتفاع حصتها السوقية إلى 21.7% مقابل 13.6% من مبيعات الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت مبيعات السيارات الملاكي بمختلف أنواعها 69.5 ألف سيارة خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 مقابل 110.2 ألف خلال نفس الفترة من 2016 بتراجع 37%.

وفي المرتبة الثانية على قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا قطاع السيارات الملاكي؛ حلت هيونداي بعد انكماش حصتها السوقية إلى 19.5% مقابل 28.6% وتلتها شيفروليه بنسبة 8,7% مقابل 9.9% ثم تويوتا بحصة سوقية 8.4% مقابل 5,4% وشيري بواقع 6,4% مقابل 5.5%.

وفي المركز السادس؛ حلت رينو بنسبة 6,1% مقابل 2.5% ثم كيا بواقع 5.9% مقابل 7.9% وميتسوبيشي بنسبة 5,8% مقابل 5,3% وأوبل بنسبة 5.5% محافظة على حصتها السوقية المحققة خلال الشهور التسعة الأولى من 2016.

أما جيلي فحلت بالمركز العاشر بنسبة 3,3% مقابل 2,6%؛ ثم فورد بنسبة 2.2% مقابل 0.8% وجيب بواقع 1.8% مقابل 2.4% ومازدا بنسبة 1% مقابل 1.2%.

أما العلامات التجارية الأخرى فتراجعت حصصها السوقية مجتمعة إلى 3,8% مقابل 8.8%.

السيارات اليابانية تحتفظ بالصدارة

احتفظت السيارات اليابانية بصدارتها لسوق السيارات الملاكي؛ خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري؛ بمبيعات وصلت إلى 26.5 ألف وحدة؛ مقابل 31 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض 14.6%.

وحلت السيارات الكورية الجنوبية بالمركز الثاني بمبيعات 17.7 ألف وحدة مقابل 40.2 ألف وحدة بتراجع 56% وتلتها السيارات الأوروبية بالمركز الثالث بمبيعات 9.7 ألف وحدة مقابل 15.1 ألف وحدة خلال نفس الفترة من 2016 بتراجع يصل إلى 35.6%.

وتراجعت السيارات الأمريكية بنسبة 39% لتصل إلى 8.8 ألف وحدة مقابل 14.4 ألف؛ وحلت السيارات الصينية بالمركز الخامس بمبيعات 6.8 ألف وحدة مقابل 9,2 ألف وحدة بنسبة تراجع 26.1%.

34.7% حصة “نيسان” من الملاكي المحلي



بلغت الحصة السوقية للعلامة اليابانية “نيسان” من السيارات الملاكي المجمعة محليًا خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 نحو 34.7% من المبيعات الإجمالية البالغة 33.5 ألف وحدة مقابل 28.7% من مبيعات الفترة ذاتها من 2016 والبالغة 46.6 ألف سيارة.

وحلت هيونداي بالمركز الثاني بحصة سوقية 25.3% مقابل 30.1%، وتبعتها العلامة التجارية شيفروليه بحصة سوقية 16.3% مقابل 16.1% ثم شيري بنسبة 13.2% مقابل 13% وجيلي بواقع 6.9% مقابل 6.3%.

وفي المركز السادس حلت جيب بنسبة 2.1% مقابل 2.8% ثم تويوتا بنسبة 1,5% مقابل 2.4%.

“تويوتا” تحسم صدارة “الملاكي المستورد”

تصدرت العلامة التجارية اليابانية “تويوتا” قائمة أكثر الشركات مبيعًا لسيارات الركوب الخاصة المستوردة بحصة سوقية 14,8% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري والتي شهدت مبيعات بواقع 36 ألف وحدة مقابل 7.5% من مبيعات الفترة ذاتها من 2016 والتي بلغت مبيعاتها من الملاكي المستورد 63.6 ألف.

وحلت هيونداي في المركز الثاني بنسبة 14,1% مقابل 27.6% وتبعتها في المركز الثالث رينو بنسبة 11,8% مقابل 4.3% ثم كيا بنسبة 11,5% مقابل 13.7% وميتسوبيشي بحصة سوقية 11,2% مقابل 9.1% وأوبل بواقع 10.6% مقابل 9.5%.

أما نيسان فاحتلت المركز السابع بنسبة 9.6% مقابل 2.6%؛ وتلتها فورد بنسبة 4,2% مقابل 1,3% ثم فيات بحصة 2% مقابل 1.3% وسوبارو بنسبة 1,8% مقابل 3.3% وبيجو بنسبة 1,7% مقابل 4.5%؛ فيما حلت مازدا بالمركز الأخير بنحو 1.7% مقابل 1.8%. وبلغت الحصص السوقية للشركات الأخرى مجتمعة 5% مقابل 13.5%.



وأرجع عبد الهادي حسن رئيس شركة الأمراء للسيارات صدارة كل من نيسان وهيونداي وشيفروليه لقطاع السيارات الملاكي إلى اعتماد الثلاثي على نشاط التجميع المحلي الذي يخدم هذه الشركات عبر الاستفادة من الحوافز والتخفيضات الجمركية على المكونات المستوردة مقارنة بمستوردي السيارات الكاملة.

ولفت إلى أن شركات التجميع المحلي لا تسهم في تعميق صناعة السيارات لأن نشاطها قائم بشكل رئيسي على استيراد المكونات من الخارج وتجميعها (تقفيلها) محليا دون إضافة حقيقية للصناعة

وأضاف أن ذلك يبدد موارد كبيرة على الدولة في ظل معاناتها من عجز الموازنة والحاجة إلى موارد مالية ضخمة لتمويل المشروعات والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب بمراجعة منظومة تجميع السيارات محليا للسماح فقط بالأنشطة التي تسهم في خلق صناعة سيارات حقيقية في مصر؛ مضيفا أن الوضع القائم يمثل حماية شبه كاملة لشركات التجميع المحلي ويخل بمبادئ المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة؛ مما يعطي الفرصة لهذه الشركات لرفع الأسعار بشكل مستمر.

ولفت إلى أن بعض السيارات التجارية التي تعتمد عليها شريحة واسعة من المواطنين كمصدر للدخل قد شهدت ارتفاعات سعرية غير مسبوقة؛ مما يهدد معيشة هؤلاء الأفراد.



