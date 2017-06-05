نيسان وشيفروليه وهيونداي ثلاثي صدارة سوق السيارات

أحمد شوقي تصدرت العلامة التجارية "نيسان" قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بسوق السيارات بمختلف أنواعه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بحصة سوقية 21% من المبيعات الإجمالية البالغة 36,1 ألف وحدة مقابل 13,1% من مبيعات الفترة نفسها من العام…

أحمد شوقي

تصدرت العلامة التجارية “نيسان” قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بسوق السيارات بمختلف أنواعه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بحصة سوقية 21% من المبيعات الإجمالية البالغة 36,1 ألف وحدة مقابل 13,1% من مبيعات الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 66,4 ألف وحدة.

ويذكر أن مبيعات السيارات تراجعت خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 45,7% مقارنة بذات الفترة من 2016.

وعلى قائمة الشركات الأكثر مبيعًا؛ احتلت العلامة التجارية “شيفروليه” المركز الثاني بنسبة 20.5% مقابل 20,9% وتلتها هيونداي بواقع 11.3% مقابل 19,5%.

أما المركز الرابع فقد كان من نصيب العلامة التجارية اليابانية “تويوتا” التي استحوذت على 8,2% من مبيعات السوق مقابل 5,8% خلال الشهور الأربعة الأولى من 2016، وتلتها ميتسوبيشي بنسبة 6% مقابل 4.9% ثم رينو بواقع 5,2% مقارنة بـ 1,4% وكيا بنسبة 4,6% مقارنة بـ 4.1%.

وجاءت سوزوكي في المركز الثامن بنسبة 4,3% مقابل 4,8% وتبعتها أوبل بواقع 4,1% مقابل 4,2% ثم شيري بواقع 3,1% مقابل 2,8% وفورد بنسبة 2,6% مقابل 0,6% ثم مرسيدس بواقع 2,1% مقابل 0,9%.

واستحوذت العلامات التجارية الأخرى على مبيعات إجمالية بلغت نسبتها 6,9% مقارنة بـ 17%.

ويعرض الرسم التالي حجم مبيعات كل علامة تجارية خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 مقارنة بالأرقام المسجلة خلال الفترة ذاتها من 2016.



