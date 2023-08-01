«نيسان» و«شيري» تستحوذان على 40.2% من مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر (جراف)

تصدرت «نيسان» و«شيري» مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، مستحوذتان على حصة سوقية 40.2%، من إجمالى مبيعات القطاع.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انفردت «نيسان» بصدارة مبيعات السيارات بعدما اقتنصت حصة سوقية 24.5% مسجلة بيع 6 آلاف و 571 مركبة، أعقبتها «شيري» فى المركز الثاني بنسبة 15.7% بواقع 4 آلاف و 205 وحدات.

وجاءت «رينو» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 11.2% بإجمالى 3016 مركبة، تلتها «بي واي دي» رابعًا بنسبة 8.8% بنحو 2353 سيارة، أعقبتها «تويوتا» بنسبة 6.5% محققة بيع 1743 وحدة.

وحصدت «كيا» المركز السادس بحصة سوقية 4.5% مسجلة نحو 1199 مركبة، تلتها «ميتسوبيشي» سابعًا بنسبة 4.4% بواقع 1189 وحدة، ثم «إم جي» بحصة 4.3% بـ 1147 سيارة.

واقتنصت «هيونداي» المرتبة التاسعة مستحوذة على حصة سوقية 3.7% بإجمالى 1007 سيارة، أعقبتها «أوبل» بالمركز العاشر بنسبة 2.8% بنحو 741 مركبة، تلتها «ستروين» بحصة 2.5% بـ 660 وحدة.

وظهرت «سوبارو» فى المركز الثاني عشر بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الملاكي» فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، بعدما اقتنصت حصة سوقية 2.4% مسجلة نحو 637 مركبة.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 9% بإعلى العلامات التجارية الأخرى المطروحة فى السوق المحلية.