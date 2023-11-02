«نيسان» و«شيرى» تهيمنان على مبيعات السيارات محليا خلال 9 أشهر

استحوذت «نيسان» و«شيرى» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات السيارات فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، بنسبة بلغت %67.7 مسجلتا نحو 16 ألفًا و26 وحدة من إجمالى مبيعات تلك الفئة البالغة نحو 35 ألفًا و40 مركبة.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت «نيسان» مبيعات الطرازات المجمعة محليًا خلال تلك الفترة، بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها %38 مسجلة نحو 8 آلاف و993 مركبة.

وجاءت «شيرى» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %29.7 بإجمالى 7 آلاف و33 سيارة، تلتها «BYD» فى المركز الثالث بنسبة %14.2 بواقع 3 آلاف و367 وحدة.

وحصدت «هيونداى» المرتبة الرابعة بحصة %13.9 بنحو 3 آلاف و279 مركبة، تلتها «تويوتا» خامسًا بنسبة %3.4 بواقع 807 وحدات.

وتمركزت «جيب» فى المرتبة السادسة مستحوذة على حصة %0.6 مسجلة بيع 145 مركبة، تلتها «شيفروليه» فى المركز السابع بنسبة %0.2 بواقع 38 سيارة.

ورصدت «المال» ترتيب مبيعات الطرازات المجمعة محليًا خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، فقد اعتلت «نيسان صنى» صدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًّا بعدما تمكنت من بيع وتسليم 8 آلاف و93 مركبة، تلتها «BYD F3» فى المركز الثانى بواقع 3367 وحدة.

فى المقابل صعدت «هيونداى أكسنت RB» للمرتبة الثالثة مسجلة بيع 2543 سيارة، بينما تراجعت «شيرى تيجو 3» للمركز الرابع بنحو 2434 وحدة.

وحافظت «شيرى تيجو 7» على تمركزها فى المرتبة الخامسة بإجمالى بيع 2314 مركبة، تلتها «أريزو 5» فى المركز السادس بواقع 2102 سيارة.

واحتلت «نيسان سنترا» المرتبة السابعة بعدما استطاعت بيع 900 سيارة،ـ أعقبتها «تويوتا فورتشنر» فى المركز الثامن بواقع 807 مركبات.

وظهرت «هيونداى إلنترا HD» فى المرتبة التاسعة مسجلة بيع 736 سيارة، تلتها «شيرى تيجو 8» فى المركز العاشر بواقع 183 مركبة.

وحصدت «جيب جراند شيروكى» المرتبة الحادية عشرة بقائمة مبيعات السيارات المنتجة محليًا مسجلة نحو 145 مركبة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

ووفقًا لـ«أميك» تراجعت مبيعات الطرازات المجمعة محليًا بنسبة %54.4 مسجلة نحو 35 ألفًا و40 مركبة خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، مقارنة بنحو 76 ألفًا و972 سيارة فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

«رينو» تحتفظ بقمة مبيعات الطرازات المستوردة بحصة %15.3

احتفظت «رينو» بصدارة مبيعات السيارات المستوردة فى مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بعدما استحوذت على حصة سوقية %15.3 مسجلة نحو 3416 مركبة.

وحلت «إم جى» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %14.9 بإجمالى بيع 3325 وحدة، أعقبتها «كيا» فى المركز الثالث بنسبة %12.5 مسجلة نحو 2774 سيارة.

وحصدت «تويوتا» المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %9.4 بإجمالى بيع 2091 مركبة، أعقبتها «سوزوكى» فى المركز الخامس بنسبة %9 بنحو 2004 سيارات.

وتراجعت «ميتسوبيشى» للمرتبة السادسة بحصة سوقية %7.3 بعدما حققت بيع 1599 سيارة، أعقبتها «أوبل» سابعًا بنسبة %6.2 بواقع 1377 وحدة، ثم «ستروين» بحصة %5.4 بإجمالى نحو 1210 مركبات.

وظهرت «سوبارو» فى المركز التاسعة بحصة سوقية %3.9 محققة بيع 866 مركبة، أعقبتها «جيلى» بنسبة %3.3 بواقع 745 سيارة.

واقتنصت «بيجو» المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية %2.5 محققة بيع 567 سيارة، أعقبتها «نيسان» فى المركز الثانى عشر بحصة قدرها %2 بواقع 450 وحدة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %8.2 على الماركات التجارية الأخرى بإجمالى بيع 1831 مركبة داخل السوق المحلية خلال تلك الفترة.

ويذكر أن مبيعات السيارات المستوردة انخفضت بنسبة %70.3 لتسجل 22 ألفًا و255 مركبة، مقابل 74 ألفًا و958 وحدة.

وبحسب رصد أجرته «المال» على ترتيب السيارات المستوردة الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، فقد جاء طراز «رينو ميجان» فى الصدارة بعدما تمكنت من بيع وتسويق 2009 مركبات، تلتها «كيا سبورتاج» فى المركز الثانى بإجمالى 1782 وحدة.

وحلت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الثالثة بعدما حققت بيع 1708 سيارات، أعقبتها «إم جى ZS» فى المركز الرابع بنحو 1514 وحدة.

وحلت «إم جى RX5» فى المرتبة الخامسة مسجلة نحو 929 مركبة، تلتها «كيا إكسيد» و«سوبارو XV» سادسًا بواقع 817 سيارة لكل منهما.

وحلت «رينو ستيب واى» فى المرتبة السابعة بعدما تمكنت من بيع 750 سيارة، أعقبتها «سوزوكى سويفت» فى المركز الثامن بواقع 748 وحدة.

وتمركزت «ميتسوبيشى إكسباندر» فى المرتبة التاسعة بقائمة السيارات المستوردة الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 711 مركبة، تلتها «إم جى 5» فى المركز العاشر بواقع 593 وحدة.