نيسان موتور تختتم مسابقتها الإقليمية السنوية لشمال أفريقيا

المال - خاصاختتمت شركة نيسان موتور ايجيبت فعاليات مسابقة "نيسان الإقليمية السنوية" في حضور المتسابقين من شمال أفريقيا وكذلك الإدارة العليا وموظفي الشركة.وتأتي المسابقة كجزء من استراتيجية نيسان الرائدة في تقديم الأفضل في 3 مجالات مختلفة وهي "NISTEC " مسابقة المهارات لأفضل فني لشمال أفريقيا، و"NIS

المال – خاص

اختتمت شركة نيسان موتور ايجيبت فعاليات مسابقة “نيسان الإقليمية السنوية” في حضور المتسابقين من شمال أفريقيا وكذلك الإدارة العليا وموظفي الشركة.

وتأتي المسابقة كجزء من استراتيجية نيسان الرائدة في تقديم الأفضل في 3 مجالات مختلفة وهي “NISTEC ” مسابقة المهارات لأفضل فني لشمال أفريقيا، و”NISAC “مسابقة المهارات لأفضل مهندس استقبال لشمال أفريقيا و”NIPEC” مسابقة المهارات الإقليمية لأفضل ممثل قطع غيار لشمال أفريقيا.

وتهدف المسابقة إلى اختيار أفضل ثلاثة عاملين من كل مسابقة لمنطقة شمال أفريقيا وخاصة من السودان، المغرب، تونس ومصر.

وقال كوهي مايدا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت، إن الهدف الرئيسي في تنظيم المسابقة هو تبادل الخبرات بين الموظفين ونقل المعلومات، ما ينعكس على رفع مستوى الخدمة المقدمة لعملاء “نيسان”

وتتضمن حفل الختام المسابقة منافسة قوية بين المشاركين في المسابقة الإقليمية في كل قطاع حيث شملت قائمة المتسابقين كل من: رياض تنفوس وأيوب الرابط ومحمد النزلاوي في مسابقة المهارات لأفضل فني لشمال أفريقيا، وكانت المنافسة بين نبيهة حسن ومحمد حسين وطارق مفتي في مسابقة المهارات لأفضل مهندس استقبال لشمال أفريقيا.

وأعلنت النتائج النهائية للمسابقة في حفل الختام وفاز محمد النزلاوي – مصر كأفضل فني لشمال أفريقيا، كما فاز طارق مفتي – المغرب كأفضل مهندس استقبال لشمال أفريقيا وأخير فازت نايلة خالد من السودان كأفضل ممثل قطع غيار نيسان لشمال أفريقيا.