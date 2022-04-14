قامت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، بتسليم أول دفعة من طرازات «صني» موديل 2023 لشبكة موزعيها المعتمدين خلال الأسبوع الحالى.

كانت شركة «نيسان موتور إيجيبت» أعلنت عن أسعار «نيسان صني» موديل 2023 المقرر طرحها عبر 4 فئات، بقيمة تتراوح بين 228.4 إلى 274 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

وينتمى طراز «نيسان صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، ينتج قوة قدرها 108 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات «أوتوماتيك».

من جهته، قال أحد موزعى «نيسان» إن طرح الموديلات الجديدة من العلامة اليابانية سيسهم بشكل كبير فى زيادة تنافسيتها داخل السوق المحلية، باعتبارها أولى العلامات التجارية التى قامت بتقديم الموديلات الجديدة لعام 2023 محليًا.

وأضاف أن السوق المحلية على أعتاب استقبال طرح باقى الموديلات الجديدة من طرازات «نيسان سنترا» المقرر تقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع أن يقبل مصنعو السيارات لتسريع خطط إنتاج وطرح الموديلات الجديدة خاصة فى ظل اشتداد المنافسة التى تشهدها السوق المحلية، لاسيما تعزيز حصتها السوقية من مبيعات سيارات الركوب خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت» عن أسعار طرازات «سنترا» المقرر تقديمها عبر 4 فئات بأسعار تبدأ من 337.5 إلى 378.4 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

وينتمى طراز «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سي، ينتج قوة 118 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة التجارية «نيسان» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة بلغت %35.6 بعدما تمكنت من بيع وتسليم 3444 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

يذكر أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا سجلت ارتفاعًا بنسبة %4.6 لتصل إلى 9 آلاف و673 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 9 آلاف و245 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.