أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، طرح سيارات «نيسان سنترا» موديل 2023 بمختلف فئاتها داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «نيسان»، حددت أسعار طرازات «سنترا» الفئة الأولى «Base» بقيمة بلغت 337.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Upper» بـنحو 355.5 ألف جنيه.

وقدرت أسعار سيارات « نيسان سنترا» موديل 2023 الفئة الثالثة «Premium without Folding Mirror» بنحو 374.4 ألف جنيه، وتقدم الفئة الرابعة «Premium With Folding Mirror» بـ378.4 ألف جنيه.

ينتمي طراز «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.