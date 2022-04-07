«نيسان موتور إيجيبت» تطرح سيارات «صني» موديل 2023

أخطرت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، شبكة موزعيها المعتمدين بطرح سيارات «نيسان صني» موديل 2023 داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «نيسان»، حددت أسعار طرازات «صني» موديل 2023 الفئة الأولى «M/T Base» بقيمة بلغت 228.4 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T Base» بنحو 249.5 ألفًا.

وقدرت أسعار طرازات «صنى» الفئة الثالثة «A/T MID» بنحو 263 ألف جنيه، وتقدم الفئة الرابعة «A/T Super Saloon» بنحو 274 ألفًا.

ينتمي طراز «نيسان صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.