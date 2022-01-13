«نيسان موتور إيجيبت» تستهدف %9 حصة سوقية من مبيعات «الكروس أوفر»

تستهدف شركة «نيسان موتور إيجيبت» زيادة حصتها السوقية من مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر» لتتراوح بين 8 إلى %9 من إجمالى مبيعات تلك الفئة من المركبات خلال الفترة المقبلة؛ وذلك تزامنًا مع طرح الجيل الثالث من طراز «قاشقاى 2022» الذى تم تقديمه عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

قال شريف الدسوقى العضو المنتدب للشركة، إن مصر تعد من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط التى شهدت طرح الجيل الجديد من «قاشقاى 2022» مما يؤكد اهتمام «نيسان الأم» بالتوسع فى السوق المحلية، موضحا أن الشركة لديها خطة طموحة لإطلاق أحدث طرازات الصانع اليابانى وإدخال أحدث المواصفات ومعايير الأمن والسلامة بالمركبات المنتجة محليًا. شريف الدسوقى العضو المنتدب اشركة «نيسان موتور إيجيبت»

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى بمناسبة إطلاق الجيل الثالث من طرازات «نيسان قاشقاى 2022» المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV».

العلامة اليابانية تتصدر قوائم تسليمات مبادرة «الإحلال»

وأضاف الدسوقى أن الشركة تحرص على اختيار الطرازات التى يتم تقديمها فى مصر وتحديد المواصفات ووسائل التكنولوجيا المزودة بها لتتناسب مع كافة متطلبات المستهلكين، كاشفًا عن اتجاه «نيسان موتور إيجيبت» للتوسع فى تقديم السيارات الكهربائية من «قاشقاى «E-POWER» داخل السوق المحلية خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن أنظمة تكنولوجيا السيارات الكهربائية الـ«E-POWER» تعتمد على مولد لإنتاج الطاقة الكهربائية للبطاريات الخاصة بالمركبات لتقليل استخدام الشواحن الكهربائية.

فى سياق آخر، أشار العضو المنتدب للشركة إلى أن «نيسان موتور إيجيبت» استطاعت التغلب على العديد من التحديات التى نتجت عن جائحة «كورونا» خلال العام الماضى وذلك بالتعاون مع «نيسان الأم» من خلال استمرار توريد من مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع فى ضوء سد متطلبات السوق المحلية، موضحا أن صناعة السيارات عالميًا عانت من نقص شديد للمكونات وأجزاء الرقائق الإلكترونية من قبل منتجى وموردى الصناعات المغذية نظرًا لنقص المواد الخام وارتفاع أسعارها.

تابع: أن «نيسان استطاعت أيضًا الانتظام فى أعمال التوريدات الخاصة بمبادرة إحلال المركبات القديمة واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعى بالرغم من كافة التحديات التى واجهت صناعة السيارات عالميًا ولاسيما نقص مكونات الإنتاج لبعض المركبات، موضحا أن العلامة اليابانية احتلت المركز الأول بقوائم تسليمات المبادرة عن باقى الشركات الأخرى».

وتشارك شركة «نيسان موتور إيجيبت» فى مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى من خلال توريد طرازى «صنى، وسنترا» – ذات النسخة المجمعة محليًا.

‏تصدير 205 وحدة للأسواق المجاورة.. وخطة لطرح طرازات «قاشقاى «E-POWER» محلياً

وكشف الدسوقى عن قيام شركة «نيسان موتور إيجيبت» بتصدير أول دفعة من طرازات «نيسان» المنتجة محليًا إلى بعض الأسواق الخارجية التى بلغت نحو 205 مركبات خلال الشهر الماضي؛ قائلًا: «نعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للتمتع بالحوافز التى تقدمها الدولة بمشروع الحافز التصديرى لشركات السيارات».

وأضاف الدسوقى أن الشركة تعتمد بشكل كبير على الخطط طويلة الأجل التى يمكن من خلالها الاستمرارية فى تقديم أفضل الخدمات للعملاء؛ وهو ما انعكس على تصدر طرازات العلامة اليابانية «نيسان صني» مبيعات السيارات السيدان الاقتصادية إضافة إلى التوسع فى مجال تصدير السيارات المنتجة محليًا إلى الأسواق الخارجية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الشركة تسعى أيضًا لتعزيز شبكة الموزعين المعتمدين لديها بهدف ارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للعملاء والتأكد من تقديم كافة خدمات ما بعد البيع والصيانة فى مختلف أنحاء الجمهورية. طارق مصطفى مدير قطاع التسويق بشركة «نيسان موتور إيجيبت»

من جانبه، استعرض طارق مصطفى مدير قطاع التسويق بشركة «نيسان موتور إيجيبت»، المواصفات التفصيلية للجيل الثالث من طرازات «نيسان قاشقاى 2022» من خلال عرض توضيحى لأبرز التجهيزات المزودة بالفئات التى تم طرحها داخل السوق المحلية.

وأكد مصطفى أن الجيل الجديد من طرازات «نيسان قاشقاى 2022» سيمثل إضافة قوية للعلامة اليابانية فى مصر خاصة فى شريحة السيارات الرياضية «الكروس أوفر» وذلك على خلفية التجهيزات والمواصفات المزودة بها والتى تتفوق على بعض منافسيها من الماركات التجارية الأخرى المطروحة محليًا.

وأوضح أن الشركة قامت بإجراء العديد من الدراسات حول تحديد المواصفات والتجهيزات التى ستزود بها الفئات التى سيتم طرحها من طرازات «قاشقاى 2022» محليًا وذلك بهدف تلبية كافة متطلبات العملاء ولاسيما امكانية تقديمها بأسعار تنافسية داخل السوق المحلية.

ولفت إلى أن طراز «نيسان قاشقاي» حقق العديد من النجاحات فى بعض الأسواق الخارجية وعلى رأسها “أوروبا” من خلال تصدرها مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر» بحصة سوقية %9.2 بإجمالى مبيعات تتجاوز 3 ملايين مركبة منذ طرح الجيل الأول منها.

وعن السوق المحلية، كشف طارق مصطفى عن إجمالى مبيعات سيارات «نيسان قاشقاي» فى مصر؛ التى بلغت 23 ألف مركبة على مدار السنوات الماضية.

ورصدت «المال» المواصفات الكاملة للجيل الثالث من طرازات «نيسان قاشقاى 2022» المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1300 سى سى «تيربو»، ينتج قوة قدرها 148 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك المركبة من الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت سيارات «نيسان قاشقاى 2022» – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها « 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكترونى للفرامل، ونظام الثبات الإلكترونى، وفرامل يد كهربائية، وتنظيم مؤازرة الفرامل الإلكترونى، ونظام العزم التفصيلى لتماسك السيارة على الطريق، ونظام تحذير لأحزمة الأمان الأمامية والخلفية، ونظام الفرامل المؤقت».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «نظام مثبت سرعة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، مفتاح ذكى – إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وبرنامج قيادة متعددة، ومصابيح ضباب led أمامية وخلفية – مصابيح LED نهارية – مصابيح LED كاملة، وقضبان سقف».

وتقدم ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مرايات كهربائية وأتوماتيكيًا للطى، شاشة معلوماتية بلوحة العدادات ٧ بوصات، ومكيف مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وفرش المقاعد من القماش، مسند يد امامى وخلفى، جنوط رياضية 17 بوصة، كما تحتوى على نظام ترفيهى مكون من 4 مكبرات صوتية، ومخارج USB خلفية للشحن، وغيرها».

وزودت طرازات «قاشقاي» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «نظام الفرامل الطارئة الذكى وفرامل طوارئ للتوقف قبل الاصطدام، ونظام التنبيه من الخروج عن الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير المسافة الأمامى والخلفية، ونظام تفعيل الإضاءة العالمية أوتوماتيكيًا».

وتحتوى تلك الفئة على بعض التجهيزات الأخرى ومن أبرزها «حساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات ضوء ومطر، وفتحة سقف بانوراما زجاجى، وزجاج خلفى داكن اللون، ومرايات داخلية ذاتية التعتيم، وعجلة القيادة مكسو بالجلد، وشاشة وسائط 8 بوصات مدعمة بالاتصال عبر أجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى – كاميرا للرؤية الخلفية، وتكييف هواء ثنائى المناطق، وغيرها».

وتقدم سيارات «نيسان قاشقاي» – الفئة الثالثة – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «نظام مثبت السرعة الذكى، إضاءة أمامية متأقلمة، ونظام الكشف عن النقاط العمياء عن الركن، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بذاكرة تخزين، وكاميرا 360 درجة، وإمكانية ضبط مستوى المقاعد كهربائيًا، ونظام دعم القطنية بمقعد السائق، خاصية التدليك والتدفئة بالمقاعد الأمامية، وشاشة وسائط 9 بوصات مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول آبل كار بلاى، وفرش المقاعد من الجلد «النابا»، وشاشة عدادات 12.3 بوصة، وجنوط رياضية 19 بوصة، وغيرها».