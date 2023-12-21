نيسان مصر تعلن إنتاج 300 ألف سيارة منذ انطلاقها في السوق المحلية 

أعلنت شركة نيسان مصر من إنتاج 300 ألف سيارة منذ بدء إنطلاقها في السوق المحلية، والتي تم بدء عمليات الإنتاج الفعلي في عام 2005.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية التي نظمتعا شركة نيسان مصر لمصنعها بالسادس من أكتوبر للإعلاميين والصحفيين، لاطلاعهم على العمليات الإنتاجية لسيارات الشركة، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات التي تتمتع بها سيارات نيسان، وكذلك شرح مراحل التصنيع المختلفة لخطوط الإنتاج، ودور الشركة في دعم صناعة السيارات المحلية.

وتعد نيسان مصر هي الشركة العالمية الوحيدة في قطاع السيارات المصري التي تمتلك 100% من مصنعها.

وتواكب هذه الجولة احتفال الشركة هذا العام بإنتاج 300 ألف سيارة منذ تأسيس مصنعها بمصر وهو ما يعزز تواجدها في السوق المصري ويؤكد على تبنيها استراتيجية داعمة لتعزيز الإنتاج المحلي.

تأسست نيسان مصر عام 2004، ومنذ ذلك الحين تعمل كشركة تابعة لشركة نيسان موتور المحدودة وعلامتها التجارية البارزة للسيارات في مصر، وتضم الشركة أكثر من 1100 موظف وفني، وتسعى جاهدة لتحقيق أعلى المعايير لعملائها من خلال توفير منتجات وخدمات آمنة ومميزة ومبتكرة.

وتعد نيسان هي أول شركة يابانية لتصنيع السيارات تنشئ مصنعًا في مصر يقع في المدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر في الجيزة، وهي الشركة المصنعة العالمية والوحيدة في قطاع السيارات المصري التي تمتلك 100% من مصنعها، وتقوم نيسان مصر بتجميع مركبات نقل الركاب التجارية (LCVs) مثل صني وسنترا.

وتمتلك نيسان مصر شبكة واسعة من 16 وكيلًا معتمدًا و44 منفذ بيع في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك 35 صالة عرض و25 مركز خدمة في مختلف المحافظات، وتتصدر نيسان مصر قطاع سيارات الركوب في السوق المصري من خلال علاماتها التجارية صني وسنترا وجوك وقاشقاي، حيث يتمثل هدفها الأساسي في تقديم أفضل تجربة لعملائها.

كما تتزامن الزيارة أيضًا مع احتفال نيسان العالمية بمرور 90 عام على تأسيسها ومسيرتها الطويلة في قطاع السيارات وتأكيدًا على جهود نيسان مصر التي تتماشى مع استراتيجية نيسان العالمية.

وتعليقًا على الاحتفال بتأسيس نيسان العالمية، قال المهندس شريف الدسوقي، العضو المنتدب، نيسان أفريقيا: “تسعدنا المشاركة في احتفال نيسان العالمية بمرور 90 عامًا على تأسيسها وإنتاج مصنع نيسان في مصر لـ 300,000 سيارة. تتواجد نيسان في أفريقيا منذ 60 عامًا، وقد استطعنا خلال هذه الفترة من ترسيخ مكانتنا وإثبات قدرتنا على المنافسة وتقديم منتجات فائقة الجودة للمستهلك الأفريقي.

وأضاف: “تتمتع أفريقيا بإمكانيات هائلة لنمو قطاع السيارات على الرغم من التحديات التي تواجه كل دول القارة بدرجات متفاوتة، كما يصل عدد السيارات لكل 1000 شخص في أفريقيا إلى 42 سيارة، وفي مصر 62، بينما يصل متوسط النسبة العالمية إلى 182 سيارة لكل 1000 نسمة، ويوضح هذا حجم إمكانيات النمو التي يتمتع بها السوق الأفريقي الذي يتجاوز عدد سكانه 1.4 مليار نسمة.

وتتضمن خطط نيسان أفريقيا خلال العام القادم أن يصبح مصنع نيسان في مصر مركزًا لتصنيع سيارات الركوب وتصديرها لقارة أفريقيا، كما سيكون مصنع جنوب أفريقيا هو مركز تصنيع سيارات النقل الخفيف، خاصة مع النمو السريع للسكان وبالأخص الشباب والموارد المتوفرة والنمو الاقتصادي في أفريقيا، حيث توجد فرص حقيقية لتوطين صناعة السيارات في أفريقيا وفي مصر بالأخص”.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب، نيسان مصر: “نحتفل معكم اليوم بإنتاج السيارة رقم 300,000 في مسيرة هذا المصنع منذ الاستحواذ عليه عام 2004 وبدء عملياته الإنتاجية عام 2005.

وتابع قائلا: يواكب احتفالنا أيضًا مرور 90 سنة على تأسيس شركتنا في ديسمبر 1933، و إننا نفخر بما تمكنا من تحقيقه من إنجازات هامة خلال السنوات السابقة، خاصة بعد أن تمكنت السيارة نيسان صني من أن تصبح السيارة المفضلة للأسرة المصرية والسيارة الأكثر مبيعًا في مصر، وهو ما أتاح لنا احتلال المركز الأول في السوق المصري من حيث الحصة السوقية بفضل مبيعات هذه السيارة لما تتمتع به من معايير إنتاج عالمية، وهو ما يدعم قدراتنا على التصدير للأسواق الأفريقية. إنّ لدينا خطط طموحة للسوق المصري، نسعى من خلالها لإطلاق المزيد من السيارات بالإضافة لتكنولوجيا e-POWER الثورية في صناعة السيارات.

لقد قدمنا للعالم سيارات ركوب وابتكارات متميزة غيرت من منظومة التنقل في العالم. وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة مصنع نيسان في السوقين المصري والأفريقي، حيث سيتحول قريبًا لمركز استراتيجي لتصدير السيارات للأسواق الأفريقية”.

رافق المهندس وليد فتحي، مدير مصنع نيسان مصر الإعلاميين خلال الجولة، وأطلعهم على كافة المراحل التصنيعية لسيارات نيسان في مصر، بداية من مراحل التصميم وتصنيع الهياكل، ومراحل تجميع السيارة واختبارات مراقبة الجودة الصارمة التي تخضع لها كل سيارة بعد خروجها من خط الإنتاج وصولًا للمعارض وقاعات العرض.

وأوضح فتحي: “يطبق مصنع نيسان مصر أفضل المعايير الإنتاجية المعروفة عن نيسان العالمية، بالإضافة لتطبيق معايير صارمة للسلامة البيئية والسلامة المهنية للعاملين طوال مراحل الإنتاج.

وأشار إلى أن خلال الفترة المقبلة سيتحول مصنعنا إلى مصنع إقليمي للتصدير للسوق الأفريقية، وهو ما يمثل نقطة تحول كبيرة في القدرات الإنتاجية للمصنع الذي لن يقتصر على تلبية احتياجات السوق المصري فقط، ولكنه سيتوسع في التصدير للأسواق الأفريقية أيضًا، ويعني ذلك أن عام 2024 سيكون عامًا استثنائيًا لنا في اكتساب عملاء إقليميين جدد في هذا السوق الهام”

ويشار إلى أن العاملين وموظفي نيسان خضعوا لأعلى درجات التدريب وهو ما ينعكس على جودة المنتج المحلي والإنتاجية، حيث يتنافس العاملين فى مصنع نيسان مصر فى العديد من المسابقات العالمية للمهارات الفنية والجودة والسلامة.





