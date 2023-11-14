«نيسان مصر» تعرض سيارات «قشقاي» بتكنولوجيا «e-POWER» في المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF

شاركت نيسان مصر في المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF، الذي يقام من 9 إلى 15 نوفمبر 2023 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

كانت نيسان مصر من بين الشركات العارضة في هذا المعرض الإقليمي، كما شارك ممثلي الشركة في الجلسات النقاشية التي تضمنها المعرض، وبالتحديد جلسة الاستدامة وتطور تقنيات التنقل في أفريقيا، وجلسة حول حلول التنقل بأفضل سعر للعميل ومن خلال التمويل المناسب. وفي الجناح المخصص للشركة، استعرضت نيسان سيارات قشقاي e-POWER التي تعتمد على تكنولوجيا e-POWERالجديدة وكذلك السيارة صني التي يتم تجميعها محليا والتي قد تم تصديرها للسوق الأفريقية هذا العام.

وقال المهندس شريف الدسوقي، العضو المنتدب لشركة نيسان في أفريقيا، إن السوق الأفريقية تمثل واحدة من أهم الأسواق الإقليمية على مستوى العالم، بالإضافة لامتلاكه فرصًا هائلة للنمو والشراكات في كافة المجالات، خاصة قطاع تصنيع السيارات.

وأضاف أن أفريقيا تمثل حالياً أقل من 1% من سوق السيارات العالمي، ويبلغ معدل السيارات 42 سيارة لكل 1000 نسمة فقط، وهو رقم أقل بشكل كبير من المتوسط العالمي المتمثل بـ 182 سيارة. ونظرًا لهذه الفرص الهائلة للنمو، وإدراكًا من نيسان العالمية لأهمية القارة كسوق بكر ومفتوح، فقد ضخت الشركة استثمارات كبيرة في كل من مصر وجنوب أفريقيا من خلال مصنعين، لتغطية احتياجات مواطني القارة من سياراتها وخدماتنا المتنوعة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لـشركة نيسان مصر أنها نيسان مصر تسعى لإطلاق سيارات جديدة تعمل بحلول وتقنيات مبتكرة، خاصة مع التحولات العالمية الكبيرة نحو المزيد من الاعتماد على السيارات الكهربائية التي تمثل ثورة حقيقية في عالم السيارات والمحافظة على الاستدامة البيئية. ولهذا نستعرض خلال هذا المعرض الإقليمي تكنولوجيا e-POWER التي تمثل تحولًا جذريًا في سيارات الاحتراق الداخلي التي تتحول مع هذه التكنولوجيا الجديدة لمحركات كهربائية بالكامل.

وأوضح أن نسبة توطين السيارة SUNNY التي يتم تجميعها في مصر تتخطى 50%، وهذا ما يجعلها السيارة المفضلة للعائلة المصرية والأكثر مبيعا من فئتها محليا.

وأشار إلى أن تصدير السيارة نيسان صني لأسواق أفريقية مختلفة هذا العام يعد دليلا على الجودة العالية بالتصنيع والسعر الذي يناسب عملاء الشركة فى الاسواق الافريقية. فإن مصنع نيسان مصر يُعد مركز تصدير إقليمي لسيارات الركوب بينما يُعد مصنع نيسان فى جنوب افريقيا مركز تصدير إقليمي للمركبات التجارية.

وتوفر تكنولوجيا e-POWER من نيسان تجربة قيادة كهربائية بالكامل، دون الحاجة للتوقف لشحن المركبة، حيث يعمل محرك البنزين فقط على شحن البطارية الرئيسية مع المحرك الكهربائي الذي يمثل القوة الدافعة للسيارة. وتحقق هذه التكنولوجيا توفير في الوقود والمصاريف التشغيلية مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية. وعلى عكس السيارات الكهربائية بالكامل، لا تحتاج السيارات المزودة بتكنولوجيا e-POWER لإعادة شحن البطارية من خلال محطات الشحن الخاصة بهذا النوع من السيارات.