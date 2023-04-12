«نيسان مصر» تطرح سيارات «صني» و«سنترا» موديل 2024.. تعرف على الأسعار

أعلنت شركة «نيسان مصر»، عن طرح سيارات نيسان صني وسنترا موديل 2024 بزيادات سعرية تتراوح بين 25 إلى 42 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة محليا.

أسعار نيسان صني 2024

وحددت أسعار طرازات «صني» موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات، بقيمة تتراوح بين 423 إلى 489 ألف جنيه.

وتزود السيارة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

أسعار نيسان سنترا 2024

طرحت شركة «نيسان مصر» سيارات «سنترا» موديل 2024 عبر فئة واحدة بسعر 623.5 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وتزود السيارة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

وتوضح القائمة التالية، أسعار سيارات نيسان صني وسنترا موديل 2024 في مصر: