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«نيسان مصر» ترفع أسعار سيارات «صني وسنترا» بنحو 20 ألف جنيه للمرة الثانية خلال أسبوع

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تقدم طرازات «سنترا» بأسعار تبدأ من 451.5 ألف جنيه

«نيسان مصر» ترفع أسعار سيارات «صني وسنترا» بنحو 20 ألف جنيه للمرة الثانية خلال أسبوع
أحمد عوض

أحمد عوض

7:26 م, الأحد, 6 نوفمبر 22

أقرت شركة «نيسان مصر» زيادات جديدة في أسعار سيارات نيسان صني وسنترا بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وتعد تلك الزيادات السعرية التى تقرها شركة «نيسان مصر» على طرازاتها للمرة الثانية خلال أسبوع.

أسعار نيسان صني

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
M/T291.4306.4
A/T322.5337.5
A/T EX343358
A/T SUPER SALOON357372
القيمة بالأف جنيه

وينتمي طراز «صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

أسعار نيسان سنترا

الفئةالسعرالسعر الجديد
Base431.5451.5
Upper459.5479.5
Premium without Folding Mirror488.4508.4
Premium With Folding Mirror492.2512.4
القيمة بالأف جنيه

وتنتمي «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

أحمد عوض

أحمد عوض

7:26 م, الأحد, 6 نوفمبر 22