«نيسان مصر» ترفع أسعار سيارات «صني وسنترا» بنحو 20 ألف جنيه للمرة الثانية خلال أسبوع

أقرت شركة «نيسان مصر» زيادات جديدة في أسعار سيارات نيسان صني وسنترا بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.
وتعد تلك الزيادات السعرية التى تقرها شركة «نيسان مصر» على طرازاتها للمرة الثانية خلال أسبوع.
أسعار نيسان صني
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|M/T
|291.4
|306.4
|A/T
|322.5
|337.5
|A/T EX
|343
|358
|A/T SUPER SALOON
|357
|372
وينتمي طراز «صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.
أسعار نيسان سنترا
|الفئة
|السعر
|السعر الجديد
|Base
|431.5
|451.5
|Upper
|459.5
|479.5
|Premium without Folding Mirror
|488.4
|508.4
|Premium With Folding Mirror
|492.2
|512.4
وتنتمي «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.