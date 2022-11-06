«نيسان مصر» ترفع أسعار سيارات «صني وسنترا» بنحو 20 ألف جنيه للمرة الثانية خلال أسبوع

أقرت شركة «نيسان مصر» زيادات جديدة في أسعار سيارات نيسان صني وسنترا بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وتعد تلك الزيادات السعرية التى تقرها شركة «نيسان مصر» على طرازاتها للمرة الثانية خلال أسبوع.

أسعار نيسان صني

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 291.4 306.4 A/T 322.5 337.5 A/T EX 343 358 A/T SUPER SALOON 357 372 القيمة بالأف جنيه

وينتمي طراز «صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

أسعار نيسان سنترا

الفئة السعر السعر الجديد Base 431.5 451.5 Upper 459.5 479.5 Premium without Folding Mirror 488.4 508.4 Premium With Folding Mirror 492.2 512.4 القيمة بالأف جنيه

وتنتمي «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.