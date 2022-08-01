«نيسان مصر» ترفع أسعار سيارات «صني».. تعرف على التفاصيل

أرسلت شركة «نيسان موتور إيجيبت» – لشبكة موزعيها المعتمدين- القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات نيسان صني بقيمة بلغت 5000 جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «نيسان»، استقرت أسعار طرازات «صني» موديل 2023 الفئة الأولى «M/T» عند 246.4 ألف جنيه، والفئة الثانية «A/T» بنحو 267.5 ألف.

في المقابل، قفزت أسعار سيارات نيسان صني الفئة الثالثة «A/T EX» إلى 286 ألف جنيه، مقابل 281 ألفًا.

وارتفعت أسعار طرازات «صني» الفئة الرابعة «A/T SUPER SALOON» إلى 297 ألف جنيه، بدلًا من 292 ألفًا.

وينتمي طراز «نيسان صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

وتقدم سيارات نيسان صنى موديل 2023 فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها « 2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

وزودت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED- مرايات جانبية كهربائية – مكييف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – قفل مركزي – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

ودعمت سيارات نيسان صني فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «سبويلر خلفي – مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفي معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة – بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».

وتقدم طرازات نيسان صني 2023 فئة A/T SUPER SALOON»» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًّا – خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب – مكيف هواء أتوماتيك -عدادات متطورة، وغيرها».