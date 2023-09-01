«نيسان مصر» ترفع أسعار سيارات «صني» بنحو 25 ألف جنيه

أرسلت شركة «نيسان مصر» لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التي تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات نيسان صني موديل 2024 بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

أسعار نيسان صني 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 485.4 510.4 A/T 516.5 541.5 A/T EX 537 562 A/T SUPER SALOON 551 576 القيمة بالألف جنيه

ودعمت «صني» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

وزودت طرازات نيسان صني فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها «2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

وتقدم السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائي- قفل مركزي – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وزودت طرازات «صني» فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفي- مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفي معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».