«نيسان مصر» ترفع أسعار سيارات «صني» بقيمة 10 آلاف جنيه

أخطرت شركة «نيسان مصر» شبكة موزعيها المعتمدين – اليوم- بزيادة أسعار سيارات نيسان صني موديل 2023 بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

وارتفعت أسعار طرازات نيسان صني الفئة الأولى «M/T» إلى 256.4 ألف جنيه، بدلًا من 246.4 ألف.

وصعدت أسعار سيارات «صني» الفئة الثانية «A/T» إلى 277.5 ألف جنيه، مقارنة بنحو 267.5 ألف.

وقفزت أسعار طرازات «صني» الفئة الثالثة «A/T EX» إلى 296 ألف جنيه، مقابل 286 ألف.

وارتفع سعر سيارات «صني» الفئة الرابعة «A/T SUPER SALOON» إلى 307 آلاف جنيه، مقابل 297 ألف.

وينتمي طراز «نيسان صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

مواصفات نيسان صني 2023

دعمت سيارات نيسان صنى موديل 2023 فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها «عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

وزودت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED- مرايات جانبية كهربائية – مكييف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – قفل مركزي – امكانية طي المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي – عجلة القايدة متعددة الوظائف – مدخل AUX- مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

فيما تقدم سيارات نيسان صني فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفي – مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفي معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة – بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».

تحتوى طرازات نيسان صني 2023 فئة A/T SUPER SALOON»» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًا – خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب – مكييف هواء أتوماتيك -عدادات متطورة، وغيرها».