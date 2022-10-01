«نيسان مصر» ترفع أسعار سيارات «سنترا» بنحو 10 آلاف جنيه

أعلنت شركة «نيسان مصر» عن زيادة أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2023 بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى.

أسعار نيسان سنترا

الفئة السعر القديم السعر الجديد Base 384.5 394.5 Upper 402.5 412.5 Premium without Folding Mirror 421.4 431.4 Premium With Folding Mirror 425.4 435.4 القيمة بألاف جنيه

وتنتمي «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت سيارات نيسان سنترا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – مصابيح أمامية وخلفية led – زجاج خلفي معتم – إضاءة نهارية LED- نظام ملاحي GPS – زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – مكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – قفل مركزي – مسند يد خلفي – جنوط رياضية 16 بوصة».

ودعمت طرازات «سنترا» ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق – مرايات ضم كهربائية – كاميرا خلفية – شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات – بلوتوث – مدخل AUX – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».