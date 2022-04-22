«نيسان مصر»: تأخر تسليمات حجوزات «قاشقاي وجوك»

أعلنت شركة «نيسان مصر»، عن التزامها بالتعاون مع موزعيها المعتمدين بتلبية كافة متطلبات عملاء العلامة اليابانية، لاسيما التواصل مع العملاء من خلال إرسال أي مستجدات.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه نظرًا لعدة عوامل خارجية، سيتم تأخر تسليم السيارات من طرازات «قاشقاي وجوك» لمدة تصل إلى 3 أشهر بحد أدنى من تاريخ التسليم المحدد مسبقًا والمذكور في استمارة حجز السيارة.

وأكدت الشركة أنها تقدم فرصة لعملائها لتغيير حجوزاتهم واستبدالها بموديلات أخرى هي «صني وسنترا» التي لم تتأثر في الوقت الحالي بالأوضاع الراهنة.

وأشارت «نيسان مصر» إلى أنه يمكن للعملاء استرداد مبلغ الحجز بالكامل طبقاً للشروط والاحكام من الموزع المعتمد لديها.

وقال الشركة أنها بتتعهد بإخبار كل عملائها بأي تطورات أو تغيرات قد تؤثر على اقتنائهم لسيارات نيسان.