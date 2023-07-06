«نيسان قشقاى» تقطع مسافة 1000 كيلومتر بخزان وقود واحد من خلال تكنولوجيا  e-POWER

بعد عام واحد من تقديم تكنولوجيا e-POWER الفريدة والمُبتكرة في السيارة نيسان قشقاي ، قامت نيسان بإطلاق تحدي أمام مجموعة من صانعي المحتوى الأوروبيين لقطع 1000 كيلومتر عبر جزيرة سردينيا باستخدام خزان وقود واحد فقط.

ونجح الفريق الممثل لإسبانيا، فيرونيكا (@verownika) وألبا (@albihm)، في الفوز بالتحدي بتسجيل نقاط بناءًا على استهلاكهم للوقود في الرحلة الكاملة، وتجاوز التحديات المتعددة على طول الطريق. وسيكونوا ضيوف نيسان في الموسم القادم من سباق Formula E.

اجتاز المتنافسون هذا التحدي الصعب بمجموعة من سيارات القشقاي المعززة بتكنولوجيا الـ e-POWER، من طراز Black Edition، الإضافة الجديدة لمجموعة سيارات الكروس أوفر الرائدة في نيسان.

ويتسم الطراز المميز من نيسان قشقاي بتغييرات في التصميم مع لمسات مميزة من اللون الأسود، مما يمنح الجيل الثالث من السيارة نيسان قشقاي مزيدًا من الحضور على الطريق وشخصية ملفتة للنظر.

تم إصدار طراز الـ Qashqai e-POWER Black Edition من قبل فريق من المصممين في مركز تصميم نيسان في أوروبا بلندن، ويبرز هذا الإصدار جاذبية التصميم الخارجي الفريد للقشقاي المعزز بنظام الدفع المتطور e-POWER ، شارك في التحدي في سردينيا فرق من سبع دول أوروبية مختلفة وقطعوا طريقًا بطول 1000 كيلومتر، واجهوا طرقاً جبلية، ومروا بالمناظر الساحلية لجزيرة سردينيا بالبحر المتوسط. بدأ المشاركون رحلتهم من مطار أولبيا، بخزان كامل سعة 55 لترًا.

يبلغ استهلاك Qashqai e-POWER للوقود 5.2 لتر لكل 100 كم، طبقاً لاختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميًا (WLTP) مما يؤكد على قدرتها على السير لمسافة تبلغ 1057 كم بخزان وقود كامل،وفي أثناء الرحلة، كان يرافق الفرق المتنافسة أعضاء من فريق عمل البحث والتطوير من مركز نيسان التقني في أوروبا والذي يقع في كرانفيلد بالمملكة المتحدة، وهذا لتقديم نصائح حول كيفية القيادة بإستخدام النظام الإقتصادي في القيادة وشرح فوائد نظام e-Pedal، بالإضافة إلى خاصية B-mode والتي تزيد من قوة الفرامل وفاعلية نظام القيادة الإقتصادي.

استطاعت كل الفرق إجتياز التحدي، بمتوسط إستهلاك وقود للرحلة كاملة 4.9 لتر لكل 100 كم بالنسبة لجميع الفرق، مما يبرز كفاءة نظام الـ e-POWER.

بالإضافة إلى أن نظام نقل الحركة يكون بواسطة الموتور الكهربائي فقط مما يعزز الشعور بالإستجابة فورية، وهذا يوفر كذلك إحساس القيادة الهادئة للسيارات الكهربائية ويُقدم بديل رائع للسيارات الهجينة التقليدية، والتي يجب على قائد السيارة أن يتقبل غياب بعض المميزات بها مقارنةً بالسيارات الكهربائية.

وعلى العكس، تُقدم تكنولوجيا الـ e-POWER المتطورة من نيسان قيادة رائعة تتسم بأعلى مستويات الاستجابة والهدوء والراحة وذلك بدون الحاجة لإعادة الشحن.

تكنولوجيا متطورة لقيادة السيارة الكهربائية دون الحاجة لإعادة الشحن



أظهرت الأبحاث التي أجرتها نيسان في أوروبا أن العملاء الذين يقتنون السيارات الكروس أوفر يقضون أكثر من 70% من وقتهم في القيادة في المدن والمناطق الحضرية، وأثبتت الأبحاث كذلك أن العملاء يشعرون أنهم بحاجة للتضحية بمُتعة القيادة من أجل الحصول على سيارة اقتصادية.

وتقدم تكنولوجيا الـe-POWER الحل الأمثل لهذا التوجه حيث توفر أفضل معدلات استهلاك الوقود دون التضحية بمتعة القيادة بفضل الجمع بين البطريات المتطورة وتكنولوجيا المحرك الكهربائي مع محرك الإحتراق الداخلي المبتكر ذو نسبة الضغط المتغيرة.

وبهذه الطريقة تصبح تكنولوجيا e-POWER هي الحل الأمثل للقيادة اليومية في المدن للذين يتطلعون لقيادة سيارة تعمل بالكامل عن طريق الكهرباء في المستقبل، ولكنهم لا يستطيعون شحن السيارة بالكهرباء بسهولة، أو لغير المستعدين للاعتماد على السيارة الكهربائية بالكامل في الوقت الحالي.

وقال أرنو شاربينتير، نائب رئيس نيسان الأول لاستراتيجيات المنتجات والتسعير في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوشيانيا (أستراليا): «سيحب العملاء تكنولوجيا e-POWER لأنها تجعلهم يشعرون بمتعة القيادة مع محرك كهربائي وبدون أي مخاوف من بعد النطاق، وتعتبر الخيار الأمثل للعملاء الذين يبحثون عن حلول اقتصادية في حياتهم اليومية».

وتُلبي نيسان قشقاي e-POWER احتياجات العملاء غير المستعدين للاعتماد على سيارة تعمل بالكامل عن طريق الكهرباء، ويرغبون في الحصول على مُتعة قيادة السيارة الكهربائية في نفس الوقت.