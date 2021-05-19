«نيسان صني» و«إم جى 5» تتفوقان فى السوق المحلية

احتلت نيسان صنى المركز الأول بقائمة السيارات الصغيرة الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، بحصة سوقية %31.9 من المبيعات الإجمالية البالغة نحو 12 ألف وحدة.

وحسمت إم جى 5 المركز الثانى بحصة سوقية %20.9 فيما حلت هيونداى أكسنت RB فى المركز الثالث بنسبة %9.6 وتبعتها بيجو 301 بواقع %؛ 9 وفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، التى تتضمن أداء الطرازات صغيرة الحجم Car B.

أما المركز الخامس فكان من نصيب سوزوكى سويفت هاتشباك التى بلغت حصتها السوقية %8.4 من المبيعات الإجمالية لفئة السيارات صغيرة الحجم خلال الربع الأول من العام الحالي.

واحتلت لادا جرانتا المركز السادس بحصة سوقية %6 وتبعتها فى المرتبة السابعة سوزوكى سويفت درايز، بواقع %4.2 ثم سيتروين C اليزيه، بواقع %3.8 وسوزوكى سياز التى استحوذت على حصة سوقية %2.6

وجاءت رينو لوجان فى المرتبة العاشرة بواقع %2.2 من المبيعات الإجمالية لفئة السيارات الصغيرة، وتبعتها رينو ستيب واى بواقع %0.9 ثم تويوتا ياريس هاتشباك التى بلغت حصتها السوقية %0.3 وهوندا سيتى بواقع 0.2%.

الجدير بالذكر أن المبيعات الإجمالية لقطاع السيارات الملاكى فى مصر ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة %37 مسجلة 50.7 ألف وحدة، مقابل 37 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وكان هذا النمو مدفوعًا بالتحسن الكبير فى أداء العديد من فئات الملاكى فقد قفزت مبيعات السيارات بين 1000 و1300 سى سى بنسبة %897 مسجلة 2591 وحدة مقابل 260 وحدة وفق ما تفيد بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك.

وارتفعت السيارات بين 1300 و1500 سى سى بنسبة %5 خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى لتبلغ 7.1 ألف وحدة مقابل 6.8 ألف خلال الفترة نفسها من 2020 كما ارتفعت الطرازات بين 1500 و1600 سى سى بواقع %20 مسجلة 24.8 ألف وحدة مقابل 20.6 ألف.

وبلغت نسبة النمو فى أداء الطرازات بين 1600 و2000 سى سى نحو %99 لتصل لنحو 3 آلاف وحدة مقابل 1545 وحدة، كما ارتفعت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أقل من 2000 سى سى بنسبة %91 مسجلة 12.5 ألف وحدة مقابل 6.6 ألف.