نيسان صني تخطف الأضواء من هيونداي فرنا بمحرك جوجل

أحمد شوقيخطفت نيسان صني أنظار مستخدمي محرك البحث جوجل، على حساب غريمتها هيونداي فرنا، بعد تفوق ساحق لهيونداي قبل نحو 16 عامًا، ومنافسة لاحقة بينهما امتدت من 2005 وحتى 2009، ليبدأ بعدها التفوق التدريجي لنيسان صني وصولًا لمرحلة التفوق الساحق اعتبارًا من 2012 وحتى الآن.وتقدم جوجل لم

أحمد شوقي





خطفت نيسان صني أنظار مستخدمي محرك البحث جوجل، على حساب غريمتها هيونداي فرنا، بعد تفوق ساحق لهيونداي قبل نحو 16 عامًا، ومنافسة لاحقة بينهما امتدت من 2005 وحتى 2009، ليبدأ بعدها التفوق التدريجي لنيسان صني وصولًا لمرحلة التفوق الساحق اعتبارًا من 2012 وحتى الآن.

وتقدم جوجل لمستخدميها خدمة “مؤشرات جوجل” أو “Google trends”، والتي من خلالها يمكن التعرف على اهتمامات مستخدمي محرك البحث جوجل في البلدان المختلفة.

ويوضح الرسم التالي معدل البحث عن كل سيارة عبر محرك البحث جوجل:





ووفق بيانات خدمة مؤشرات جوجل، فإن نيسان صني استأثرت باهتمامات الباحثين على محرك جوجل في محافظات عدة، أهمها القليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والبحر الأحمر والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة والإسكندرية والشرقية، فيما تقاسمت اهتمامات الباحثين بمحافظتي الجيزة والقاهرة مع هيونداي فرنا بواقع 83 و82% للأولى على التوالي، و17 و18% للثانية على التوالي.

ويوضح الرسم التالي اهتمامات الباحثين عبر محرك جوجل بكل من نيسان صني وهيونداي فرنا في مجموعة من المحافظات: