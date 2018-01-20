نيسان صني تحتفظ بصدارة الملاكي C في 11 شهرا

المال خاصاحتفظت السيارة نيسان صني على صدارة شريحة "الملاكي متوسطة الحجم (فئة C)" خلال الشهور الـ 11 الأولى من 2017 بحصة سوقية 20% من المبيعات الإجمالية البالغة 48.6 ألف وحدة.يأتي ذلك رغم أن السيارة سجلت زيادة في الأسعار لدى التجار والموزعين مقارنة بالسعر الرسمي "أوفر برايس"؛ نتيجة نقص المعرض لتر

المال خاص

احتفظت السيارة نيسان صني على صدارة شريحة “الملاكي متوسطة الحجم (فئة C)” خلال الشهور الـ 11 الأولى من 2017 بحصة سوقية 20% من المبيعات الإجمالية البالغة 48.6 ألف وحدة.

يأتي ذلك رغم أن السيارة سجلت زيادة في الأسعار لدى التجار والموزعين مقارنة بالسعر الرسمي “أوفر برايس”؛ نتيجة نقص المعرض لتراجع الإنتاجية بمصنع نيسان إيجيبت خلال الربع الأخير من 2017.

ويقول منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات إن الأوفر برياس على نيسان صني قد هبط خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب حالة الركود التي تجتاح السوق.

وعلى قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا حلت كل من ميتسوبيشي لانسر وهيونداي إتش دي ونيسان سنترا بالمركز الثاني بحصة سوقية تقارب 10.1% ثم شيفروليه أوبترا بنسبة 8,6% وتويوتا كورولا بواقع 6.3%.

أما كيا سيراتو فجاءت في المركز الخامس بنحو5.8% وتبعتها جيلي إيمجراند 7 بما يقارب 5.2% ثم أوبل أسترا بواقع 4.9% وشيري إنفي بنسبة 4.7% وهيونداي إلانترا AD بواقع 4.2% وفورد فوكس بنسبة 2.2%.

واستحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على حصص سوقية بلغ إجماليها 7.7% من مبيعات الفئة.