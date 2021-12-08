«نيسان صني» تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال 10 أشهر (جراف)

تصدرت «نيسان صني» مبيعات السيارات المجمعة محليًا، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 13 ألفًا و746 مركبة فى السوق المحلية، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «بي واي دي F3» فى المرتبة الثانية بإجمالي بيع 5760 وحدة، تبعتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز الثالث بنحو 5274 سيارة.

وحلت «شيري تيجو 7» في المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 4311 سيارة، تبعتها «شيري أريزو 5» فى المركز الخامس بواقع 4148 مركبة.

وجاءت «هيونداي إلنترا HD» فى المرتبة السادسة بقائمة الطرازات -المجمعة محليًا- الأكثر مبيعًا في السوق المصرية بعدما تمكنت من تسويق وتسليم 3210 مركبة، فيما صعدت «شيري تيجو 3» للمركز السابع بإجمالي بيع 2751 وحدة.

وتراجعت «لادا جرانتا» للمرتبة الثامنة مسجلة بيع 2700 سيارة، أعقبتها «هيونداي أكسنت RB» فى المركز التاسع بواقع 2507 مركبة.

احتلت «نيسان سنترا» المرتبة العاشرة بعدما حققت بيع 2103 مركبات، تبعتها «تويوتا فورتشنر» فى المركز الحادي عشر بإجمالي 881 مركبة.

وتمركزت «كيا سورينتو» فى المرتبة الثانية عشر مسجلة نحو 320 سيارة، تلتها «جيب جراند شيروكي» فى المركز الثالث عشر بواقع 311 مركبة.

وظهرت «جيب رانجلر» في المرتبة الرابعة عشر بقائمة الطرازات -المجمعة محليًا- الأكثر مبيعًا في السوق المحلية مسجلة نحو 40 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

يذكر أن مبيعات السيارات المجمعة محليًّا سجلت- ارتفاعًا- بنسبة 42.5%، لتصل إلى 48 ألفًا و62 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 33 ألفًا و726 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.