سيــارات

«نيسان صني» تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال 7 أشهر (جراف)

«شيفروليه أوبترا» في المركز الثاني بإجمالي 3.7 ألف مركبة
أحمد عوض 5:34 م, السبت, 4 سبتمبر 21 5:34 م, السبت, 4 سبتمبر 21

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تصدرت «نيسان صني» مبيعات السيارات المجمعة محليًا بعدما تمكنت من بيع 9 آلاف و337 مركبة فى السوق المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وصعدت «شيفروليه أوبترا» للمرتبة الثانية مسجلة نحو 3 آلاف و752 وحدة، تبعتها «بي واي دي F3» فى المركز الثالث بنحو 3 آلاف و707 سيارات.

حافظت «شيري تيجو 7» على تمركزها في المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 2819 سيارة، تبعتها «شيري أريزو 5» فى المركز الخامس بواقع 2662 مركبة.

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وحلت «هيونداي إلنترا HD» فى المرتبة السادسة بإجمالي بيع 2233 مركبة، تبعتها «أكسنت RB» في المركز السابع بنحو 1754 مركبة.

حصدت «شيري تيجو» المرتبة الثامنة بقائمة السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا في مصر، مسجلة نحو 1587 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وظهرت «لادا جرانتا» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسويق 1535 سيارة، تلتها «نيسان سنترا» فى المركز التاسع بواقع 1468 مركبة.

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احتلت «تويوتا فورتشنر» المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات السيارات المجمعة محليًا في مصر مسجلة نحو 497 مركبة، تبعتها «كيا سورينتو» فى المركز الحادي عشر بإجمالي 180 مركبة.

وتمركزت «جيب جراند شيروكي» فى المرتبة الثانية عشر بعدما حققت بيع 102 سيارة، تلتها «جيب رانجلر» فى المركز الثالث عشر مسجلة نحو 37 مركبة.

يذكر أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا شهدت – نموًا – بنسبة 54.7% لتصل إلى 31.6 ألف مركبة فى السوق المحلية خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 20.4 ألف سيارة في الفترة المقلبلة من العام السابق.

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يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى:

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بقلم أحمد عوض

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