«نيسان صني» تتصدر مبيعات السيارات السيدان خلال 4 شهور (جراف)

بعد أن حققت بيع 3133 مركبة

تصدرت «نيسان صني» قائمة مبيعات السيارات السيدان فئة (Car-C) بعدما أن استحوذت على حصة سوقية 31.5% مسجلة بيع 3133 مركبة فى السوق المحلية، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

جاء طراز «رينو لوجان» في المرتبة الثانية بقائمة مبيعات سيارات الركوب السيدان، مسجلًا حصة سوقية 23.5% بإجمالى بيع 2344 مركبة خلال تلك الفترة.

احتل طراز «إم جي 5» في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 12.7% بعد أن حققت بيع 1260 مركبة، أعقبتها «شيفروليه افيو» في المركز الرابع بحصة بلغت 10.3% بإجمالي بيع 1024 سيارة.

تمركزت «لادا جرانتا» في المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات السيارات السيدان الاكثر مبيعًا مسجلة حصة سوقية 6.2% بإجمالى بيع 621 مركبة، تلتها «بيجو 301» في المركز السادس بحصة بلغت 5.9% بواقع 591 سيارة.

حصدت «سيتروين سي إليزيه» المرتبة السابعة مستحوذة على حصة سوقية 3% مسجلة بيع 301 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولي من العام الحالي.

ظهر طراز «رينو ستيب واي» في المرتبة الثامنة بقائمة سيارات الركوب السيدان الاكثر مبيعًا فى مصر مسجلة حصة سوقية 2.5% بعد تمكنها من بيع 247 وحدة، أعقبتها «سانديرو» في المركز التاسع بحصة بلغت 2.4% محققة بيع 246 مركبة.

جاءت «كيا بيجاس» في المرتبة العاشرة بقائمة أكثر سيارات الركوب المنتمية لفئة “السيدان” مبيعًا في مصر بحصة سوقية 0.9% محققة بيع 92 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي: قائمة مبيعات السيارات السيدان فى السوق المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى: