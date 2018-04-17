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نيسان صني الأكثر مبيعًا بالسيارات متوسطة الحجم في يناير وفبراير بمصر

أحمد شوقيتصدرت نيسان صني قائمة السيارات الملاكي متوسطة الحجم الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ بحصة سوقية 28.3% من المبيعات الإجمالية البالغة 7.1 ألف وحدة.وفي المرتبة الثانية جاءت شيفروليه أوبترا بواقع 17.9% وتبعتها نيسان سنترا بنسبة 13.6% ثم تويوتا كورولا بواقع 8.2% ومي
6:03 م, الثلاثاء, 17 أبريل 18 6:03 م, الثلاثاء, 17 أبريل 18

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أحمد شوقي

تصدرت نيسان صني قائمة السيارات الملاكي متوسطة الحجم الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ بحصة سوقية 28.3% من المبيعات الإجمالية البالغة 7.1 ألف وحدة.

وفي المرتبة الثانية جاءت شيفروليه أوبترا بواقع 17.9% وتبعتها نيسان سنترا بنسبة 13.6% ثم تويوتا كورولا بواقع 8.2% وميتسوبيشي لانسر بنسبة 7.5% وكيا سيراتو بواقع 5.6%.

أما المركز السابع فقد كان من نصيب أوبل أسترا بواقع 5.5% فيما حلت رينو ستيب واي في المركز الثامن بنسبة 3.7% وتبعتها هيونداي إلانترا AD بواقع 2.8% ثم فورد فوكس بواقع 1.8%.

اما مازدا M3 فجاءت في المركز الحادي عشر لتتبعها مباشرة هوندا سيفيك بسنبة 0.7%؛ فيما استحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على 2% من مبيعات الفئة.

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