سيــارات

«نيسان صني» الأكثر مبيعاً فى مصر

خلال 2021
أحمد عوض 6:12 ص, الخميس, 3 فبراير 22 6:12 ص, الخميس, 3 فبراير 22

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اعتلت «نيسان صني» صدارة مبيعات السيارات «الملاكي» فى مصر، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 16 ألفًا و812 مركبة خلال من العام الماضى؛ وذلك وفقًا البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من بيع 14 ألفًا و894 سيارة، أعقبتها «فيات تيبو» فى المركز الثالث بواقع 12 ألفًا و197 مركبة.

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وحافظت «كيا سبورتاج» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى مصر، بعدما تمكنت من تسويق 12 ألفًا و89 سيارة، أعقبتها «إم جى 5» فى المركز الخامس بإجمالى بيع 10 آلاف و313 وحدة.

وحلت «هيونداى توسان» على تمركزها فى المرتبة السادسة مسجلة بيع 10 آلاف و166 سيارة، فيما صعدت «بى واى دى F3» للمركز السابع بنحو 6 آلاف و697 مركبة.

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فى حين، صعدت «هيونداى إلنترا CN7» للمرتبة الثامنة، بعدما استطاعت بيع 6 آلاف و687 سيارة، تلتها «إم جى ZS» فى المركز التاسع بواقع 6597 مركبة.

وظهرت «شيفروليه أوبترا» فى المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بعدما تمكنت من تسويق 5778 مركبة، تلتها «شيرى تيجو 7» فى المركز الحادى عشر بواقع 5369 سيارة.

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وحصدت «شيرى أريزو 5» فى المرتبة الثانية عشرة بإجمالى بيع 5099 مركبة، تلتها «بيجو 3008» فى المركز الثالث عشر بنحو 4337 مركبة.

وتمركزت «سوزوكى ديزاير» فى المرتبة الرابعة عشرة بقائمة مبيعات السيارات «الملاكي» فى مصر بعدما تمكنت تسويق 4328 مركبة، تلتها «سوزكى سويفت» فى المركز الخامس عشر بإجمالى بيع 3840 وحدة خلال العام الماضى.

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بقلم أحمد عوض

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