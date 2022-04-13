رصدت «المال» السيارات «الملاكى» الأكثر ترخيصًا فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الخاصة بتراخيص السيارات فى مصر.

وانتزعت «نيسان صني» صدارة تراخيص سيارات الركوب بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 1921 مركبة، تبعتها «فيات تيبو» فى المركز الثانى بإجمالى نحو 1514 وحدة.

واقتنصت «سوزوكي ديزاير» المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 1401 مركبة، تلتها «كيا سبورتاج» رابعًا، مسجلة نحو 1268 سيارة.

وفى المقابل، تراجعت «هيونداى توسان» للمرتبة الخامسة بقائمة السيارات «الملاكي» الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1211 مركبة خلال الشهر الماضى، وتمركزت «شيري أريزو 5» سادسًا بترخيص 830 مركبة، أعقبتها «هيونداي توسان» فى المركز السابع بواقع 718 وحدة.

وحلت «شيري تيجو 7» للمرتبة الثامنة بإجمالى نحو 676 وحدة، أعقبتها «كيا سيراتو» فى المركز التاسع بنحو 529 سيارة.

وحصدت «شيري تيجو 3» المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 474 مركبة، تلتها «سوزوكي سويفت» فى المركز الحادى عشر بواقع 463 سيارة خلال تلك الفترة.

واحتلت «سكودا أوكتافيا» المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 419 مركبة، فيما تراجعت «إم جي 5» للمركز الثالث عشر بواقع 415 وحدة، وصعدت «بي واي دي F3» للمرتبة الرابعة عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 406 مركبات، تلتها «إم جي ZS» فى المركز الخامس عشر بواقع 400 سيارة.

فى سياق متصل، توقع شعبان الحاوى، رئيس شركة «الحاوي لتجارة السيارات»، الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، تغير خريطة مبيعات سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية الأزمات العالمية التى تواجه شركات السيارات ومكوناتها من نقص أجزاء مكونات الإنتاج وأشباه الموصلات المستخدمة في عمليات التصنيع، ما انعكس على تراجع حجم الإنتاج خاصة انخفاض أعداد الشحنات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية.

وأكد “الحاوي” أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن ضوابط الاستيراد الجديدة ربما تتسبب في بطء الدورات الاستيرادية للشركات المحلية خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة ألزمت الجهات المستوردة بفتح اعتمادات مستندية فى البنوك المحلية، والقيام بتغطية سداد المستحقات المالية للشحنات المستوردة بنسبة %100 قبل إتمام التعاقد مع الشركات العالمية.

وتابع: «سوق السيارات قد تعاني بشكل كبير من اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب في حالة استمرار القيود المفروضة على عمليات الاستيراد وعدم قدرة الوكلاء والمستوردين على توريد الكميات التى تتناسب حجم الطلب المحلى».

ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مارس الماضى